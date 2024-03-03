Илон Маск обвинил Джо Байдена в наглой лжи

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск подверг критике президента США Джо Байдена в проблеме с нелегальной иммиграцией. По словам Маска Байден "нагло лжет" о своем стремлении решить эту проблему.



Джо Байден и Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск прокомментировал сообщение в социальной сети X, в котором Байдена спросили, почему он ждет решения исполнительной власти по вопросу нелегальной иммиграции. Президент США пояснил, что на границе нужно больше сил, а у него нет полномочий.

Маск обвинил Байдена в принятых около сотни указов в первые месяцы президентства, которые якобы способствовали нелегальной иммиграции.

"Огромный поток нелегальной иммиграции вызван 94 исполнительными действиями администрации Байдена. Пока эти исполнительные действия не будут отменены, заявления Байдена о том, что он хочет решить проблему нелегальной иммиграции, является наглой ложью", — пишет Илон Маск.

После усиления контроля за границей в период президентства Трампа, а также во время пандемии коронавируса США, поток иммигрантов в Соединенные Штаты уменьшился. Однако с приходом Байдена и отменой ограничений из-за прекращения действия карантинных мер в США попали нелегально десятки тысяч мигрантов, преимущественно через общую границу с Мексикой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск назвал, когда нужно заключать мирное соглашение с Россией. Американский миллиардер согласился с тем, что Украина проигрывает войну и помощь США не изменит ситуацию на поле боя.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные на фронте взорвали оборудование Илона Маска. Соответствующее видео попало в сеть.