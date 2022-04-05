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Илон Маск перечислил три вещи, которые уничтожат человечество

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск перечислил три вещи, которые, по его мнению, могут уничтожить человечество

5 апреля 2022, 03:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Есть три ключевые проблемы, от которых зависит будущее человечества. Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о них, передает издание Independent.

Илон Маск перечислил три вещи, которые уничтожат человечество

Илон Маск (фото из открытых источников)

По словам миллиардера, первой главной проблемой, от решения которой зависит, сохранится ли жизнь на нашей планете, является снижение рождаемости. Илон Маск говорит, что депопуляция становит большую угрозу для будущего человеческой цивилизации.

Вторая ключевая проблема, по мнению предпринимателя, заключается в снисходительном отношении к искусственному интеллекту. Илон Маск уверен, что изучением этой темы нужно заняться более детально, потому что сейчас никто не может ответить на вопрос, на что действительно способны компьютеры и машины.

И третья проблема, над решением которой нужно задуматься человечеству, касается религиозного экстремизма. Его основой является проявление крайней степени жестокости и агрессивности в сочетании с демагогией.

Илон Маск также упомянул о городе на Марсе, который собирается построить, подчеркнув, что это будет большой надеждой на будущее всего человечества.

Напомним, Илон Маск рассказал, что согласно его подсчетам, для осуществления высадки на Марс потребуется, как минимум пять лет. В худшем случае этом может произойти через десять лет. Если начать доставлять на Красную планету людей прямо сейчас, то это будет стоить более триллиона долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видеоролик, где со всех сторон показана башня Launch and catch tower, которая будет "ловить" ракеты во время их посадки, а также устанавливать их в точное положение для дальнейших запусков.


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Источник: https://www.independent.co.uk
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