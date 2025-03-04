Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому «амнистию в нейтральной стране»

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Недилько Ксения
Американский миллиардер Илон Маск продолжает обвинять Украину и президента Украины в войне, извращая реальные факты, и выставляя президента Владимира Зеленского преступником вместо реального кремлевского диктатора Владимира Путина.
Илон Маск и Владимир Зеленский
Маск решил, что Зеленский как преступник имеет право на "амнистию" и должен убежать в "нейтральную страну". Об этом миллиардер написал в своей соцсети Х, комментируя сообщение другого пользователя.
Маск сделал репост этого сообщения, прокомментировав:
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Илон Маск выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский уничтожил собственную репутацию после спора с Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля.
Об этом Маск написал в соцсети Х. Его комментарий был ответом на заявление американского конгрессмена-республиканца Томаса Масси, который подверг сомнению политическое будущее Зеленского: "Это конец президентства Зеленского? Он прицепил свою телегу в Байден и глубинное государство. Они проиграли, и теперь он, похоже, не очень хорошо разыгрывает свои карты". В ответ Илон Маск написал: "Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа".
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