Американский миллиардер Илон Маск продолжает обвинять Украину и президента Украины в войне, извращая реальные факты, и выставляя президента Владимира Зеленского преступником вместо реального кремлевского диктатора Владимира Путина.

Илон Маск и Владимир Зеленский

Маск решил, что Зеленский как преступник имеет право на "амнистию" и должен убежать в "нейтральную страну". Об этом миллиардер написал в своей соцсети Х, комментируя сообщение другого пользователя.

"Зеленский знает, что, если закончится война, его власть закончится. Выборы возобновятся, и он проиграет. Затем его противник расследует его отмывание денег, а его отправят в тюрьму. Зеленский отправляет невинных украинцев умирать в своей мясорубке, чтобы остаться у власти", – пишет американский политический обозреватель Роган О'Хендли под ником "DC Draino".

Маск сделал репост этого сообщения, прокомментировав:

"Правда. Как бы это было неприятно, Зеленскому следует предложить некую амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Илон Маск выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский уничтожил собственную репутацию после спора с Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля.

Об этом Маск написал в соцсети Х. Его комментарий был ответом на заявление американского конгрессмена-республиканца Томаса Масси, который подверг сомнению политическое будущее Зеленского: "Это конец президентства Зеленского? Он прицепил свою телегу в Байден и глубинное государство. Они проиграли, и теперь он, похоже, не очень хорошо разыгрывает свои карты". В ответ Илон Маск написал: "Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа".