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Илон Маск рассказал, сколько налогов уплатит за год

Миллиардер Маск назвал сумму налогов, которую он выплатит за 2021 год

сегодня, 10:51
Автор:

Козлова Альбіна
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В социальной сети главный исполнительный директор производителя электромобилей Tesla Inc Илон Маск написал 19 декабря о сумме налогов, которую он отдаст в бюджет Соединенных Штатов. В 2021 году, по его словам, он должен уплатить более 11 миллиардов долларов налогового обязательства. Об этом он написал на личной странице в Twitter.

Илон Маск рассказал, сколько налогов уплатит за год

Миллиардер Илон Маск, фото из открытых источников

По словам Маска, он выплатит больше налогов, чем какой-либо гражданин США в истории. Напомним, что журнал Time признал Маска "человеком года". К тому же Маска назвали самым богатым бизнесменом в 2021 году.

Маск продал часть акций компании Tesla на сумму свыше 14 миллиардов долларов США, а стоимость компании оценивается в триллион долларов. По состоянию на ноябрь 2021 года Илон Маск владеет 17% акций компании Tesla, которые стоят около 180 млрд долларов. Однако по скорости прироста состояния его обогнала россиянка Татьяна Бакальчук, которая является самой богатой женщиной России. В 2021 году размер ее доходов вырос на 1000%.

Ранее Илон Маск заявлял о том, что будет превращать углекислый газ из атмосферы Земли в топливо для ракет SpaceX. Такая технология позволит осваивать красную планету. Компания будет использовать СО2 для производства топлива с помощью новейшей технологии.

Как сообщал портал "Комментарии", Илон Маск прокомментировал страшное ДТП с участием Tesla Model 3. Маск, говорит, что Tesla не вводит владельцев автомобилей в заблуждение по безопасности и не подвергает их риску. Водитель Model 3 заявил, что автомобиль разогнался самостоятельно из-за "технической проблемы". Вроде бы он пытался затормозить, но машина начала двигаться быстрее.


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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1472754632325795843?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1472754632325795843%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ndtv.com%2Fworld-news%2Fteslas-elon-musk-says-he-will-pay-over-11-billion-in
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