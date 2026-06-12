Илон Маск сделал невероятное: как изменилось состояние бизнесмена

Состояние американского бизнесмена Илона Маска достигло невиданных высот — он стал первым триллионером в мире.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Большой доход, выведенный Маской в триллионеры, принесла компания SpaceX, занимающаяся ракетами, спутниками и искусственным интеллектом. Эта компания, вместе с производителем электромобилей Tesla образует центр империи Маска, привлекла рекордные 75 миллиардов долларов во время своего первоначального публичного размещения акций в четверг, пишет издание Reuters.

Отмечается, что до продажи акций Forbes оценивал его чистый капитал примерно в 780 миллиардов долларов, что значительно выше показателя следующего в очереди соучредителя Alphabet Ларри Пейджа.

Большая часть состояния Маска сейчас принадлежит SpaceX, где он владеет долей стоимостью примерно 866 миллиардов долларов. Вместе с Tesla и остальными его активами, его чистый капитал превысит 1,1 триллиона долларов, когда акции начнут торговаться в пятницу, согласно расчетам Forbes и Reuters, основанным на отчетах компании.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде остро отреагировали на заявление бывшего спецпосланника Трампа Кита Келлога. По его мнению, хорошо, что мирные переговоры о войне в Украине прекратились. По его словам, Украина и без США хорошо справляется.

"Украина действительно отражается сама, это правда. А вот то, что это "хорошо", что ей приходится отражаться, то, что, по мнению Келлога, "хорошо, что не идут трехсторонние переговоры", это цинизм и абсурд высшей степени", — отметил народный депутат.

Политик напомнил, какие массированные обстрелы переживала Украина, и заметил, что если бы что-то подобное произошло в США, то вряд ли бы это понравилось Келлогу.