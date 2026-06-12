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Ілон Маск зробив неймовірне: як змінилися статки бізнесмена

Статки Маска зросли в рази - він став першим трильйонером у світі

12 червня 2026, 12:16
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Кречмаровская Наталия

Статки американського бізнесмена Ілона Маска сягнули небачених висот — він став першим трильйонером у світі.

Ілон Маск зробив неймовірне: як змінилися статки бізнесмена

Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

Великий дохід, який вивів Маска у трильйонери, принесла компанія SpaceX, що займається ракетами, супутниками та штучним інтелектом. Ця компанія, яка разом з виробником електромобілів Tesla утворює центр імперії Маска, залучила рекордні 75 мільярдів доларів під час свого первинного публічного розміщення акцій у четвер, пише видання Reuters.

Зазначається, що до продажу акцій Forbes оцінював його чистий капітал приблизно в 780 мільярдів доларів, що значно вища за показником наступного в черзі, співзасновника Alphabet Ларрі Пейджа.

Більша частина статків Маска зараз належить SpaceX, де він володіє часткою вартістю приблизно 866 мільярдів доларів. Разом з Tesla та рештою його активів, його чистий капітал перевищить 1,1 трильйона доларів, коли акції почнуть торгуватися в п'ятницю, згідно з розрахунками Forbes та Reuters, заснованими на звітах компанії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді гостро відреагували на заяву колишнього спецпосланця Трампа Кіта Келлога. На його думку, добре, що мирні переговори щодо війни в Україні припинилися. За його словами, Україна і без США добре справляється. 

“Україна справді відбивається сама, це правда. А ось те, що це "добре", що їй доводиться відбиватися, те, що, на думку Келлога, "добре, що не йдуть тристоронні переговори", це цинізм і абсурд найвищого ступеня”, — зазначив народний депутат. 

Політик нагадав, які масовані обстріли переживала Україна, і зауважив, що якби щось подібне сталося в США, то навряд би це сподобалося Келлогу. 



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Джерело: https://www.reuters.com/business/media-telecom/spacex-ipo-makes-elon-musk-worlds-first-trillionaire-2026-06-11/
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