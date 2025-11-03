Именно это испугает Россию: стало известно о жестком ультиматуме Трампа Путину

Дональд Трамп не намерен встречаться с Владимиром Путиным, ведь нынешние отношения между США и Россией находятся в состоянии глубокого напряжения. Как отмечает политология, американистка и кандидат исторических наук Александра Филиппенко, президент США требует от Москвы того, что ей категорически не нравится — прекращение войны. Она подчеркнула, что в Кремле напуганы новым подходом Вашингтона и пытаются найти пути для возобновления диалога, однако безуспешно.

Трамп прямо заявил, что "не видит смысла встречаться с Владимиром Путиным, поскольку тот не делает реальных шагов для окончания войны". К тому же США усилили давление на Россию, введя санкции против нефтяных гигантов "Роснефть" и "ЛУКойл".

По словам Филиппенко, это свидетельствует об ухудшении контактов между Вашингтоном и Кремлем. На фоне этого в России снова заговорили о возможности мирных переговоров и начали привлекать иностранных журналистов к освещению ситуации на фронте.

"У Трампа мы видим одну четкую фразу о войне — "надо закончить на линии разграничения и вернуться домой". Это пугает Россию, ведь он не отступает от своей позиции", — подчеркнула эксперт.

Она также добавила, что, несмотря на предварительное снисхождение к российскому лидеру, Трамп больше не желает слушать выдумки и манипуляции Кремля.

После встречи с китайским лидером Си Цзиньпинем президент США сообщил, что вместе с Китаем будет работать над завершением войны. Трамп признал, что сначала считал, будто благодаря "хорошим отношениям с Путиным" сможет быстро разрешить конфликт, но "это оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось".

Он подчеркнул, что потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной является самым сложным среди всех, над которыми ему приходилось работать:

"Я должен заключить соглашение с Россией, иначе все это время будет потрачено впустую", — заявил Трамп.

