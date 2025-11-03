Саме це налякає Росію: стало відомо про жорсткий ультиматум Трампа Путіну

Дональд Трамп не має наміру зустрічатися з Володимиром Путіним, адже нинішні відносини між США та Росією перебувають у стані глибокої напруги. Як зазначає політологиня, американістка та кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко, президент США вимагає від Москви того, що їй категорично не до вподоби — припинення війни. Вона підкреслила, що в Кремлі налякані новим підходом Вашингтона та намагаються знайти шляхи для відновлення діалогу, однак безуспішно.

Фото: з відкритих джерел

Трамп прямо заявив, що “не бачить сенсу зустрічатися з Володимиром Путіним, оскільки той не робить реальних кроків для закінчення війни”. До того ж США посилили тиск на Росію, запровадивши санкції проти нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл".

За словами Філіпенко, це свідчить про погіршення контактів між Вашингтоном і Кремлем. На тлі цього в Росії знову заговорили про можливість мирних переговорів і навіть почали залучати іноземних журналістів до висвітлення ситуації на фронті.

“У Трампа ми бачимо одну чітку фразу щодо війни – ‘треба закінчити на лінії розмежування і повернутись додому’. Це лякає Росію, адже він не відступає від своєї позиції", — наголосила експерт.

Вона також додала, що, попри попередню поблажливість до російського лідера, Трамп більше не бажає слухати вигадки та маніпуляції Кремля.

Після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем президент США повідомив, що разом із Китаєм працюватиме над завершенням війни. Трамп визнав, що спочатку вважав, ніби завдяки “хорошим відносинам з Путіним” зможе швидко владнати конфлікт, але “це виявилося набагато складніше, ніж очікувалося”.

Він підкреслив, що потенційна мирна угода між Росією та Україною є найскладнішою серед усіх, над якими йому доводилося працювати:

“Я повинен укласти угоду з Росією, інакше весь цей час буде витрачений даремно”, — заявив Трамп.

Як вже писали "Коментарі", російські окупаційні війська наразі зосереджені у північних районах міста Куп’янськ на Харківщині. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.