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Именно по этой причине Трамп цинично сдает Украину в войне с РФ

Украина мешает Трампу исполнить его давнюю мечту, поэтому он и сдает ее интересы

сегодня, 18:08
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп, вероятно, имеет собственное видение отношений с Россией, что может негативно отразиться на Украине, заявил в эфире 24 канала директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

Именно по этой причине Трамп цинично сдает Украину в войне с РФ

Дональд Трамп

По его словам, Трамп давно стремится наладить отношения с Кремлем, и для этого он может пойти на серьезные уступки, в частности, за счет украинских интересов.

"Он давно мечтал сблизиться с Россией. А как можно сейчас сблизиться с Россией, когда идет эта полномасштабная агрессия России против Украины? Только за счет сдачи Украины и игнорирования украинских интересов", – сказал Владимир Дубовик.

При этом эксперт подчеркнул, что политическая ситуация в США все больше напоминает советские времена во время правления Леонида Брежнева, когда лидера идеализировали и постоянно упоминали как "великого руководителя".

"А по логике его действий – это логика детского сада. Его совершенно не интересуют долгосрочные или даже среднесрочные перспективы. Он не стратег", – убежден Дубовик.

По мнению эксперта, Трамп стремится получить быстрый политический успех – заключить соглашение, эффектно презентовать его в эфире и получить политические дивиденды. В то же время, это сочетается с его симпатией к Путину и авторитарной системе России.

Дубовик уверен, что Трамп не воспринимает европейских партнеров как союзников в традиционном смысле. По его мнению, все международные альянсы, которые раньше формировали США, сейчас для Трампа не имеют значения.

В конце концов, говорит эксперт, это приведет к тому, что вместо "Америка прежде всего" будет "Америка в одиночестве". По его убеждению, без поддержки партнеров роль и влияние США в мире значительно ослабят.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что диктатор Путин уже заявил о том, что не намерен идти ни на какие уступки в вопросе войны в Украине.




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Источник: https://24tv.ua/tramp-davno-pro-tse-mriye-prezidenta-ssha-ye-konkretniy-namir_n2769348
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