США снизят тарифы на импорт из Индии. Таким анонсом во время общения с журналистами поделился президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп и Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Американский лидер заявил, что США снизят "в какой-то момент" ставки пошлин на импорт из Индии в связи с сокращением ею объемов закупок нефти в России.

"Сейчас тарифы для Индии очень высокие из-за российской нефти, и они прекратили импортировать российскую нефть. Существенно снизили. Да, мы собираемся снизить тарифы", — сказал президент США.

Стоит отметить, 6 ноября Дональд Трамп заявлял, что Индия в основном прекратила покупать российскую нефть после санкций и тарифов со стороны Вашингтона.

На вопрос журналиста о том, как проходят его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Трамп ответил, что все идет хорошо. Моли прекратил, по большей части прекратил покупать нефть у России.

