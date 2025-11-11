logo

Индию ждет бонус от Трампа за отказ от российской нефти
commentss НОВОСТИ Все новости

Индию ждет бонус от Трампа за отказ от российской нефти

Трамп обещает снизить тарифы на импорт из Индии

11 ноября 2025, 07:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США снизят тарифы на импорт из Индии. Таким анонсом во время общения с журналистами поделился президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп и Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп и Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Американский лидер заявил, что США снизят "в какой-то момент" ставки пошлин на импорт из Индии в связи с сокращением ею объемов закупок нефти в России.

"Сейчас тарифы для Индии очень высокие из-за российской нефти, и они прекратили импортировать российскую нефть. Существенно снизили. Да, мы собираемся снизить тарифы", — сказал президент США.

Стоит отметить, 6 ноября Дональд Трамп заявлял, что Индия в основном прекратила покупать российскую нефть после санкций и тарифов со стороны Вашингтона.

На вопрос журналиста о том, как проходят его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Трамп ответил, что все идет хорошо. Моли прекратил, по большей части прекратил покупать нефть у России.

Читайте также на портале "Комментарии" — новые санкции США и Европейского Союза, направленные против России и ее нефтяных компаний, пока не повлияли на морской экспорт российского сырья. Индия может и в дальнейшем покупать нефть из РФ через посредников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

В публикации говорится, что несмотря на погодные ограничения и санкции Запада, экспорт из западных портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в октябре, по данным LSEG и источников издания, составит около 2,33 млн баррелей в сутки, что соответствует пересмотренной месячной программе экспорта.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя "умнее" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Почему именно сейчас президент США принял подобные решения? Смогут ли они повлиять на Путина и тот уже согласится пойти на серьезные переговоры по прекращению войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Источник: https://t.me/ClashReport/62110
