Індію чекає бонус від Трампа за відмову від російської нафти
Трамп обіцяє знизити тарифи на імпорт із Індії

11 листопада 2025, 07:26
Автор:
Кравцев Сергей

США знизять тарифи на імпорт із Індії. Таким анонсом під час спілкування із журналістами поділився президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп та Нарендра Моді. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер заявив, що США знизять "у якийсь момент" ставки мит на імпорт з Індії через скорочення нею обсягів закупівель нафти в Росії.

"Зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту, і вони припинили імпортувати російську нафту. Істотно знизили. Так, ми збираємося знизити тарифи", — сказав президент США.

Варто зазначити, 6 листопада Дональд Трамп заявляв, що Індія здебільшого припинила купувати російську нафту після санкцій та тарифів з боку Вашингтона.

На запитання журналіста про те, як відбуваються його переговори з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, Трамп відповів, що все йде добре. Молі припинив, здебільшого припинив купувати нафту в Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нові санкції США та Європейського Союзу, спрямовані проти Росії та її нафтових компаній, допоки не вплинули на морський експорт російської сировини. Індія може й надалі купувати нафту із РФ через посередників. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

У публікації йдеться, що незважаючи на погодні обмеження та санкції Заходу, експорт із західних портів Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ у жовтні, за даними LSEG та джерел видання, складе близько 2,33 млн барелів на добу, що відповідає переглянутій місячній програмі експорту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Чому саме зараз президент США ухвалив подібні рішення? Чи зможуть вони вплинути на Путіна, і той уже погодиться піти на серйозні переговори щодо припинення війни? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Джерело: https://t.me/ClashReport/62110
