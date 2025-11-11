США знизять тарифи на імпорт із Індії. Таким анонсом під час спілкування із журналістами поділився президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп та Нарендра Моді. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер заявив, що США знизять "у якийсь момент" ставки мит на імпорт з Індії через скорочення нею обсягів закупівель нафти в Росії.

"Зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту, і вони припинили імпортувати російську нафту. Істотно знизили. Так, ми збираємося знизити тарифи", — сказав президент США.

Варто зазначити, 6 листопада Дональд Трамп заявляв, що Індія здебільшого припинила купувати російську нафту після санкцій та тарифів з боку Вашингтона.

На запитання журналіста про те, як відбуваються його переговори з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, Трамп відповів, що все йде добре. Молі припинив, здебільшого припинив купувати нафту в Росії.

