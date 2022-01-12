Инфляция в США выросла до нового 40-летнего максимума: какие показатели демонстрирует экономика

Потребительские цены в США значительно выросли в декабре, что привело к наибольшему ежегодному росту инфляции за почти четыре десятилетия. Об этом сообщает Reuters.

Покупатели в магазине строительных материалов Home Depot в масках - Reuters

Отчет Департамента труда указывает, что рынок труда был на уровне наибольшей занятости. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США готов сделать все необходимое, чтобы высокая инфляция не "закрепилась".

"ФРС будет вынуждена начать повышать ставки в марте, и в зависимости от политического давления на них им придется повышать ставки четыре или более раза в течение этого года, а возможно и больше в следующем году", – сказал Крис Заккарелли, директор по инвестициям Independent Advisor Alliance.

Индекс потребительских цен вырос на 0,5% в прошлом месяце после повышения на 0,8% в ноябре. Кроме повышения арендной платы, потребители также платили больше за продукты питания, хотя рост цен на продукты питания на 0,5% был меньше, чем в последние месяцы. Цены на бензин упали на 0,5% после роста на 6,1% в ноябре и в октябре.

За 12 месяцев ИПЦ вырос на 7,0%. Это был самый большой рост в годовом исчислении с июня 1982 года после роста на 6,8% в ноябре.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали рост ИПЦ на 0,4% и рост на 7,0% в годовом исчислении.

Инфляция существенно превосходит цель ФРС в 2%. В прошлую пятницу правительство сообщило, что уровень безработицы в декабре упал до 22-месячного минимума в 3,9%.



Экономика испытывает высшую инфляцию, так как пандемия COVID-19 обрывает цепи поставок. Высокая стоимость жизни влияет на рейтинг президента Джо Байдена.

Как сообщали ранее "Комментарии", по данным Госстата, инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 10,3%.

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