Иран окончательно довел армию США до ручки: эта проблема Украина уже решила

Пока Соединенные Штаты сталкиваются с новой волной иранских беспилотников на Ближнем Востоке, украинская делегация в Вашингтоне отмечает, что США оказались перед сценарием, который Украина проходит уже с 2022 года, сообщает "Радио Свобода". Массированные атаки дешевых дронов, по словам экспертов, радикально изменяют принципы современной войны и ставят серьезные вызовы даже для самых современных систем противовоздушной обороны.

Исполнительный директор Института Снейк-Айленда Марина Гриценко подчеркнула, что масштабные дроны Shahed и подобные им создают новые экономические и технические вызовы для ПВО. Стоимость перехвата таких дронов становится проблемой: ракета Patriot, которая стоит около 4,5 миллиона долларов, используется против цели стоимостью 500 тысяч долларов, что делает такую операцию экономически невыгодной. Поэтому вопрос эффективности и оптимального распределения ресурсов стал критически важен для защитных стратегий.

В украинскую делегацию в США входят не только аналитики, но и военные, непосредственно работающие с системами ПВО на фронте. Их цель – передать американским коллегам практический опыт, проверенный в боевых условиях, а также показать, как многоуровневая система обороны может нейтрализовать массированные атаки. Украинские решения включают использование западных комплексов ПВО, дронов-перехватчиков, акустических датчиков и сетей оповещения, что позволяет значительно повысить вероятность обнаружения и уничтожения целей.

