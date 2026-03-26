Іран остаточно довів армію США до ручки: цю проблему Україна вже вирішила
НОВИНИ

Іран остаточно довів армію США до ручки: цю проблему Україна вже вирішила

Масові атаки недорогими дронами змінюють хід бойових дій і виснажують навіть передові системи ППО

26 березня 2026, 09:45
Клименко Елена

Поки Сполучені Штати стикаються з новою хвилею іранських безпілотників на Близькому Сході, українська делегація у Вашингтоні наголошує, що США опинилися перед сценарієм, який Україна вже проходить з 2022 року, повідомляє "Радіо Свобода". Масовані атаки дешевих дронів, за словами експертів, радикально змінюють принципи сучасної війни та ставлять серйозні виклики навіть для найсучасніших систем протиповітряної оборони.

Виконавча директорка Інституту Снейк-Айленда Марина Гриценко підкреслила, що масштабні дрони Shahed і подібні до них створюють нові економічні та технічні виклики для ППО. Вартість перехоплення таких дронів стає проблемою: ракета Patriot, яка коштує близько 4,5 мільйона доларів, використовується проти цілі вартістю 500 тисяч доларів, що робить таку операцію економічно невигідною. Тому питання ефективності та оптимального розподілу ресурсів стало критично важливим для захисних стратегій.

До української делегації у США входять не лише аналітики, а й військові, які безпосередньо працюють із системами ППО на фронті. Їхня мета – передати американським колегам практичний досвід, перевірений у бойових умовах, а також показати, як багаторівнева система оборони може нейтралізувати масовані атаки. Українські рішення включають використання західних комплексів ППО, дронів-перехоплювачів, акустичних датчиків та мереж сповіщення, що дозволяє значно підвищити ймовірність виявлення та знищення цілей.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Харкові російські окупанти завдали чергового удару безпілотником у Слобідському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов. Ворожий дрон типу "Шахед" влучив у землю поблизу житлових багатоповерхівок та ресторану, спричинивши пошкодження цивільної інфраструктури.  



