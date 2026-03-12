Иран собирается ударить по Калифорнии: Трамп отреагировал

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о возможной атаке иранских беспилотников на Калифорнию. По его словам, "это расследуется". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Clash Report".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист спросил американского лидера о возможных намерениях Ирана запустить дроны с судна у американского побережья. В ответ Трамп заявил, что информация проверяется.

"Мы расследуем это. Сейчас многое происходит", – отметил он.

Читайте на портале "Комментарии" — Федеральное бюро расследований США (ФБР) разослало правоохранительным органам Калифорнии предупреждение о том, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов беспилотниками по западному побережью страны. Как сообщает ABC News со ссылкой на внутренний документ ведомства, Тегеран может использовать БПЛА типа "Шахед" для мести за американские военные операции.

Согласно данным разведки, по состоянию на начало февраля 2026 года Иран намеревался совершить неожиданную атаку, используя беспилотные летательные аппараты, запущенные с неидентифицированного морского судна у берегов США.

"Недавно мы получили информацию, что Иран, вероятно, стремился провести внезапную атаку с использованием беспилотников с непознанного судна у берегов США, в частности, против неопределенных целей в Калифорнии", — говорится в тексте предупреждения.

Несмотря на серьезность угрозы, спецслужбы отмечают, что пока нет конкретных деталей относительно времени, точных целей или исполнителей возможной операции. Эта оговорка появилась на фоне роста напряженности между странами и проведения администрацией США военной кампании Operation Epic Fury.



