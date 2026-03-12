Іран збирається вдарити по Каліфорнії: Трамп відреагував

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про можливу атаку іранських безпілотників на Каліфорнію. За його словами, "це розслідується". Як передає портал "Коментарі", про це інформує "Clash Report".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналіст запитав американського лідера про можливі наміри Ірану запустити дрони з судна біля американського узбережжя. У відповідь Трамп заявив, що інформація перевіряється.

"Ми розслідуємо це. Зараз багато що відбувається", — зазначив він.

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) розіслало правоохоронним органам Каліфорнії попередження про те, що Іран розглядає можливість завдання ударів безпілотниками по західному узбережжю країни. Як повідомляє ABC News із посиланням на внутрішній документ відомства, Тегеран може використати БпЛА типу "Шахед" для помсти за американські військові операції.

Згідно з даними розвідки, станом на початок лютого 2026 року Іран мав наміри здійснити несподівану атаку, використовуючи безпілотні літальні апарати, запущені з неідентифікованого морського судна поблизу берегів США.

"Нещодавно ми отримали інформацію, що Іран, ймовірно, прагнув провести раптову атаку з використанням безпілотників з непізнаного судна біля берегів США, зокрема проти невизначених цілей у Каліфорнії", — йдеться у тексті попередження.

Попри серйозність загрози, спецслужби зауважують, що наразі не мають конкретних деталей щодо часу, точних цілей або виконавців можливої операції. Це застереження з'явилося на тлі зростання напруженості між країнами та проведення адміністрацією США військової кампанії Operation Epic Fury.



