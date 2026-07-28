Испытание секретного оружия: пожар в Зоне 51 породил новые теории заговора (ВИДЕО)



















Масштабный лесной пожар у легендарной американской базы Зона 51 в штате Невада стал поводом для новой волны теорий заговора. Несмотря на официальную версию о возгорании из-за удара молнии, в соцсетях американцы обсуждают возможные испытания секретной военной техники, а также попытки государства скрыть доказательства существования инопланетян.

Зона 51 охвачена огнем. Фото: Dreamland Resort

Пожар вспыхнул в округе Линкольн недалеко от города Рейчел и охватил более 4400 акров территории. Ячейка расположена в пределах Невадского испытательного и учебного полигона (NTTR). Это закрытая военная территория, к которой относится и Зона 51. Из-за особого статуса территории пожарные применяют тактику сдерживания распространения пламени, а не его полного тушения.

Американские службы подчеркивают, что угрозы населенным пунктам или гражданской инфраструктуре нет, эвакуация не проводилась. К ликвидации последствий привлечены 26 спасателей, а ситуацию усложняют высокая температура, сильный ветер и низкая влажность.

Однако именно место возникновения пожара стало главной причиной бурных дискуссий в интернете. Комментаторы предполагают, что причиной воспламенения могли стать испытания новейшего оружия, в том числе систем направленной энергии (DEW), использующих лазеры или мощные микроволны.

"Мне интересно, испытывают ли они DEW, и это результат такого испытания", — указывает один комментатор.

Другие же предполагают, что военные якобы "сжигают доказательства" существования внеземных технологий или инопланетян.

Ютубер Dreamland Resort снял видео пожара, на котором видны столбы дыма вокруг горы Болд, самой высокой вершины хребта Грум, расположенной непосредственно в ограниченной военной зоне Зоны 51.

Зона 51 уже десятилетиями остается одним из самых загадочных военных объектов мира. Базу основали в 1955 году для испытаний экспериментальной авиационной техники, однако настоящую популярность она приобрела после заявлений Роберта Лазара в конце 1980-х годов о якобы исследовании инопланетных технологий. Только в 2013 году ЦРУ официально подтвердило существование базы, хотя большинство деталей ее деятельности до сих пор засекречены. Именно поэтому какие-либо чрезвычайные события вблизи Зоны 51 регулярно порождают новые слухи и конспирологические теории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что серия землетрясений вблизи Зоны 51 в США повлекла за собой новую волну теорий заговора.

Также "Комментарии" писали, что Обама сделал неожиданное заявление о пришельцах и тайнах Зоны 51.