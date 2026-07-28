Випробування секретної зброї: пожежа у Зоні 51 породила нові теорії змови (ВІДЕО)



















Масштабна лісова пожежа поблизу легендарної американської бази Зона 51 у штаті Невада стала приводом для нової хвилі теорій змови. Попри офіційну версію про займання через удар блискавки, у соцмережах американці обговорюють можливі випробування секретної військової техніки, а також спроби держави приховати докази існування інопланетян.

Зона 51 охоплена вогнем. Фото: Dreamland Resort

Пожежа спалахнула в окрузі Лінкольн неподалік міста Рейчел та охопила понад 4400 акрів території. Осередок вогню розташований у межах Невадського випробувального та навчального полігону (NTTR). Це закрита військова територія, до якої належить і Зона 51. Через особливий статус території пожежники застосовують тактику стримування поширення полум'я, а не його повного гасіння.

Американські служби наголошують, що загрози для населених пунктів чи цивільної інфраструктури немає, евакуація не проводилася. До ліквідації наслідків залучено 26 рятувальників, а ситуацію ускладнюють висока температура, сильний вітер і низька вологість.

Однак, саме місце виникнення пожежі стало головною причиною бурхливих дискусій в інтернеті. Коментатори припускають, що причиною займання могли стати випробування новітньої зброї, зокрема систем спрямованої енергії (DEW), які використовують лазери або потужні мікрохвилі.

"Мені цікаво, чи випробовують вони DEW, і чи це результат такого випробування", – вказує один коментатор.

Інші ж припускають, що військові нібито "спалюють докази" існування позаземних технологій або інопланетян.

Ютубер Dreamland Resort зняв відео пожежі, на якому видно стовпи диму навколо гори Болд, найвищої вершини хребта Грум, розташованої безпосередньо в обмеженій військовій зоні Зони 51.

Зона 51 уже десятиліттями залишається одним з найбільш загадкових військових об'єктів світу. Базу заснували у 1955 році для випробувань експериментальної авіаційної техніки, однак справжню популярність вона здобула після заяв Роберта Лазара наприкінці 1980-х років про нібито дослідження інопланетних технологій. Лише у 2013 році ЦРУ офіційно підтвердило існування бази, хоча більшість деталей її діяльності досі засекречені. Саме тому будь-які надзвичайні події поблизу Зони 51 регулярно породжують нові чутки та конспірологічні теорії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що серія землетрусів поблизу Зони 51 у США спричинила нову хвилю теорій змови.

Також "Коментарі" писали, що Обама зробив несподівану заяву про прибульців і таємниці Зони 51.