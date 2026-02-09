logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Исторический визит на Кавказ: Джей Ди Вэнс прибыл в Армению, а после посетит Азербайджан
commentss НОВОСТИ Все новости

Исторический визит на Кавказ: Джей Ди Вэнс прибыл в Армению, а после посетит Азербайджан

«Партнерство крепче, чем когда-либо»: Вице-президент США начал турне по Кавказу с визита в Ереван

9 февраля 2026, 00:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с семьей прибыл в Армению с визитом, который американское посольство уже назвало "историческим". Поездка проходит на фоне значительного дипломатического успеха: полгода назад при посредничестве Дональда Трампа Армения и Азербайджан подписали в Белом доме мирное соглашение, которое должно прекратить 40-летний конфликт.

Исторический визит на Кавказ: Джей Ди Вэнс прибыл в Армению, а после посетит Азербайджан

Исторический визит на Кавказ: Джей Ди Вэнс прибыл в Армению, а после посетит Азербайджан

Исторический визит на Кавказ: Джей Ди Вэнс прибыл в Армению, а после посетит Азербайджан - фото 2

Программа визита насыщенна и охватывает критически важные сферы экономики и безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по результатам переговоров отметил беспрецедентный уровень сближения между странами.

Исторический визит на Кавказ: Джей Ди Вэнс прибыл в Армению, а после посетит Азербайджан - фото 2

"Партнерство Армении и США крепче, чем когда-либо", — подчеркнул Пашинян, добавив, что стороны обсуждали сотрудничество в сфере ИИ, полупроводников, энергетики, обороны и критических полезных ископаемых.

Одним из ключевых результатов стало подписание масштабного соглашения в энергетическом секторе на сумму $9 млрд. Как отмечает News.am, этот шаг имеет стратегическое значение, поскольку Армения в течение многих лет критически зависела от Российской Федерации в этой области.

Согласно данным Reuters, визит вице-президента на Кавказ продлится несколько дней:

"Визит продлится два дня, в среду и четверг Вэнс посетит Азербайджан".

Поездка Джей Ди Вэнса подчеркивает активную роль новой администрации США в обеспечении стабильности региона и вытеснении российского влияния через стратегические инвестиции и гарантии безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как Вэнса с женой освистали на открытии Олимпиады в Италии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости