Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с семьей прибыл в Армению с визитом, который американское посольство уже назвало "историческим". Поездка проходит на фоне значительного дипломатического успеха: полгода назад при посредничестве Дональда Трампа Армения и Азербайджан подписали в Белом доме мирное соглашение, которое должно прекратить 40-летний конфликт.

Исторический визит на Кавказ: Джей Ди Вэнс прибыл в Армению, а после посетит Азербайджан

Программа визита насыщенна и охватывает критически важные сферы экономики и безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по результатам переговоров отметил беспрецедентный уровень сближения между странами.

"Партнерство Армении и США крепче, чем когда-либо", — подчеркнул Пашинян, добавив, что стороны обсуждали сотрудничество в сфере ИИ, полупроводников, энергетики, обороны и критических полезных ископаемых.

Одним из ключевых результатов стало подписание масштабного соглашения в энергетическом секторе на сумму $9 млрд. Как отмечает News.am, этот шаг имеет стратегическое значение, поскольку Армения в течение многих лет критически зависела от Российской Федерации в этой области.

Согласно данным Reuters, визит вице-президента на Кавказ продлится несколько дней:

"Визит продлится два дня, в среду и четверг Вэнс посетит Азербайджан".

Поездка Джей Ди Вэнса подчеркивает активную роль новой администрации США в обеспечении стабильности региона и вытеснении российского влияния через стратегические инвестиции и гарантии безопасности.

