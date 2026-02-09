Віце-президент США Джей Ді Венс разом із родиною прибув до Вірменії з візитом, який американське посольство вже назвало "історичним". Поїздка відбувається на тлі значного дипломатичного успіху: пів року тому за посередництва Дональда Трампа Вірменія та Азербайджан підписали у Білому домі мирну угоду, що має покласти край 40-річному конфлікту.

Історичний візит на Кавказ: Джей Ді Венс прибув до Вірменії, а після відвідає Азербайджан

Програма візиту є насиченою та охоплює критично важливі сфери економіки та безпеки. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян за результатами переговорів відзначив безпрецедентний рівень зближення між країнами.

"Партнерство Вірменії та США крепче, ніж коли-небудь", — підкреслив Пашинян, додавши, що сторони обговорювали співпрацю у сфері ШІ, напівпровідників, енергетики, оборони та критичних корисних копалин.

Одним із ключових результатів стало підписання масштабної угоди в енергетичному секторі на суму $9 млрд. Як зазначає News.am, цей крок має стратегічне значення, оскільки протягом багатьох років Вірменія критично залежала від Російської Федерації у цій галузі.

Згідно з даними Reuters, візит віце-президента на Кавказ триватиме кілька днів:

"Візит триватиме два дні, у середу та четвер Венс відвідає Азербайджан".

Поїздка Джей Ді Венса підкреслює активну роль нової адміністрації США у забезпеченні стабільності регіону та витісненні російського впливу через стратегічні інвестиції та безпекові гарантії.

