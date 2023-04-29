Истребители F-16 и ракеты большой дальности для Украины: Байдена просят перестать тянуть с решением

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Кравцев Сергей
Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии давят на него, требуя принять решение об отправке в Украину истребителей F-16 и ракет большой дальности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, члены Конгресса от Демократической и Республиканской партий призвали Байдена поставить Украине реактивную артиллерию большой дальности ATACMS и современные истребители F-16.
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"The Hill" называет ведущих деятелей Демократической партии, которые больше всего давят на Байдена. Это – Джейсон Кроу, Ричард Блументаль, Шелдон Уайтхаус, Джаред Голден и Марк Келли.
Несмотря на призывы, отмечает издание, Белый дом своей позиции пока не изменил, отказавшись поставлять Украине ATACMS и F-16.
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