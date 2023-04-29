Истребители F-16 и ракеты большой дальности для Украины: Байдена просят перестать тянуть с решением

Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии давят на него, требуя принять решение об отправке в Украину истребителей F-16 и ракет большой дальности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, члены Конгресса от Демократической и Республиканской партий призвали Байдена поставить Украине реактивную артиллерию большой дальности ATACMS и современные истребители F-16.

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"Эта техника может быть ключевой для защиты украинского народа и любого наступления на российские позиции, утверждают законодатели, и некоторые военные лидеры США с этим соглашаются", – говорится в материале.

"The Hill" называет ведущих деятелей Демократической партии, которые больше всего давят на Байдена. Это – Джейсон Кроу, Ричард Блументаль, Шелдон Уайтхаус, Джаред Голден и Марк Келли.

Несмотря на призывы, отмечает издание, Белый дом своей позиции пока не изменил, отказавшись поставлять Украине ATACMS и F-16.

"Однако обещание США в январе предоставить Украине боевые танки M1 Abrams в начале этой весны, после нескольких месяцев сопротивления со стороны Белого дома, дало повод для оптимизма, что администрация может предоставить еще более тяжелое вооружение", – пишет "The Hill".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в РФ на официальном уровне "узаконили" депортации украинцев, — ISW.



