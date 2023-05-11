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Из серии невероятного: Трамп отказался назвать Путина военным преступником

Бывший президент США заявил, что его откровенность может помешать переговорному процессу с РФ

сегодня, 08:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос по поводу того, является ли российский диктатор Владимир Путин военным преступником. Как передает издание "Комментарии", экс-президент США попал в неловкую ситуацию во время теледебатов на "CNN".

Из серии невероятного: Трамп отказался назвать Путина военным преступником

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ответ на прямой вопрос о преступлениях президента РФ Трамп заявил, что его откровенность может помешать переговорному процессу с РФ, и что сейчас не стоит обсуждать подобные темы. 


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"Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы решить это дело (Ред. – завершить войну)", – пояснил свою позицию Дональ Трамп.

Он отметил, что тема по поводу преступлений Путина должна прозвучать "позже". При этом Трамп заявил, что, если бы он был президентом США в период полномасштабного вторжения РФ в Украину, войны бы вообще не случилось. 

"Его (Ред. – Путина) ошибка заключалась в том, что он вторгся. Он никогда не вторгся бы, если я был бы президентом", — добавил Дональд Трамп.

При этом бывший президент США признался, что несмотря ан полномасштабную войну против Украины и другие преступления, он считает Путина "очень хитрым" и "очень умным".

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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-cnn-town-hall/index.html
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сегодня, 08:46

Маразм Байден і верхівка ЄС, а також власники війни - діти Авраама, уникають згадувати тотальну корупцію брехню і екстремізм в Україні. Навіть по відношенню православних один до одного. Така дипломатія, яка дозволяє використовувати Україну як інструмент. А Трамп прагне звільнити Світ від православного зла. Тому уникає розпалювали вогонь ще більше. Не в нього зростає вигода від затягування протистояння Зла самого з собою, а в Оточення Потешного Карлуши.


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