Из серии невероятного: Трамп отказался назвать Путина военным преступником

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос по поводу того, является ли российский диктатор Владимир Путин военным преступником. Как передает издание "Комментарии", экс-президент США попал в неловкую ситуацию во время теледебатов на "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ответ на прямой вопрос о преступлениях президента РФ Трамп заявил, что его откровенность может помешать переговорному процессу с РФ, и что сейчас не стоит обсуждать подобные темы.

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"Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы решить это дело (Ред. – завершить войну)", – пояснил свою позицию Дональ Трамп.

Он отметил, что тема по поводу преступлений Путина должна прозвучать "позже". При этом Трамп заявил, что, если бы он был президентом США в период полномасштабного вторжения РФ в Украину, войны бы вообще не случилось.

"Его (Ред. – Путина) ошибка заключалась в том, что он вторгся. Он никогда не вторгся бы, если я был бы президентом", — добавил Дональд Трамп.

При этом бывший президент США признался, что несмотря ан полномасштабную войну против Украины и другие преступления, он считает Путина "очень хитрым" и "очень умным".

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