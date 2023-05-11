Из серии невероятного: Трамп отказался назвать Путина военным преступником

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Кравцев Сергей
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос по поводу того, является ли российский диктатор Владимир Путин военным преступником. Как передает издание "Комментарии", экс-президент США попал в неловкую ситуацию во время теледебатов на "CNN".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В ответ на прямой вопрос о преступлениях президента РФ Трамп заявил, что его откровенность может помешать переговорному процессу с РФ, и что сейчас не стоит обсуждать подобные темы.
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Он отметил, что тема по поводу преступлений Путина должна прозвучать "позже". При этом Трамп заявил, что, если бы он был президентом США в период полномасштабного вторжения РФ в Украину, войны бы вообще не случилось.
При этом бывший президент США признался, что несмотря ан полномасштабную войну против Украины и другие преступления, он считает Путина "очень хитрым" и "очень умным".
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Ігор
сегодня, 08:46
Маразм Байден і верхівка ЄС, а також власники війни - діти Авраама, уникають згадувати тотальну корупцію брехню і екстремізм в Україні. Навіть по відношенню православних один до одного. Така дипломатія, яка дозволяє використовувати Україну як інструмент. А Трамп прагне звільнити Світ від православного зла. Тому уникає розпалювали вогонь ще більше. Не в нього зростає вигода від затягування протистояння Зла самого з собою, а в Оточення Потешного Карлуши.