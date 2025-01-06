Из-за критики Трампа Европа существенно увеличила оборонные расходы, - эксперты

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает критиковать европейские страны за недостаточные расходы на оборону, однако ситуация изменилась и военные расходы в Европе значительно возросли. Такое мнение в комментарии РБК-Украина озвучил председатель правления ОО "Центр стратегических исследований" Павел Жовниренко.

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Хотя есть аспекты, за которые Трампа можно критиковать, в частности в отношении Украины, в контексте НАТО он сделал важные шаги во время своего первого президентства. Он четко дал понять, что страны должны самостоятельно инвестировать в свою оборону и не полагаться только на Соединенные Штаты", – сказал он.

Жолниренко отметил, что если бы Трамп пришел на должность сейчас, ситуация была бы гораздо хуже, поскольку НАТО не было бы готово. Ожидается, что страны Центрально-Восточной Европы, уже достигшие уровня оборонных расходов на уровне 2% от ВВП, при поддержке нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте активно лоббируют дальнейшее увеличение этих расходов. И, похоже, их требования начинают находить поддержку.

Как сообщает Bloomberg, в НАТО обсуждается возможность повышения минимальных затрат на оборону с 2% до 3% от ВВП. Ожидается, что среди приоритетных задач будут укрепление противовоздушной обороны, развитие наступательных вооружений и улучшение ядерного сдерживания.

Сроки введения новых стандартов пока неизвестны, но обычно такие решения принимаются на ежегодных саммитах НАТО, следующий из которых состоится в июне следующего года в Гааге.

Стоит отметить, что европейские члены НАТО уже имеют свой "ядерный зонтик", хотя он и уступает американскому.

"Великобритания и Франция — это более решительные ядерные государства, серьезно относящиеся к своим обязательствам в рамках НАТО. В конце концов, думаю, к этому подойдет и Германия. Солидарность в рамках НАТО сохраняется даже без участия Соединенных Штатов", – добавил аналитик Стокгольмского центра. исследований Восточной Европы Андреас Умланд.

Напомним, что среди членов НАТО наблюдаются значительные отличия в оборонных расходах. Так, Польша выделила рекордные 186,6 миллиарда злотых (46 миллиардов долларов) на оборону в 2025 году, что составляет 4,7% ВВП, в то время как Германия, крупнейший поставщик военной помощи Украине в ЕС, потратит в этом году 2,1 % ВВП или 72 миллиарда евро.

Как писал портал " Комментарии", новоизбранный президент США Дональд Трамп будет стремиться завершить российско-украинскую войну , однако конкретных планов он не раскрывает. Трамп не может уступить Владимиру Путину, поскольку такой шаг стал бы "приглашением" агрессору России к нападению на другие страны, в том числе и на государства НАТО.