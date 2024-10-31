Избирательная гонка в США: появились результаты нового опроса

Дональд Трамп опережает Камалу Гаррис по уровню поддержки избирателей в ключевых штатах, таких как Джорджия и Аризона, согласно данным опроса Rasmussen Reports и American Thinker.

Дональд Трамп и Камала Гаррис (фото из открытых источников)

"В преддверии выборов бывший президент Трамп показывает лидерство в таких штатах, как Джорджия и Аризона, тогда как вице-президент Гаррис опережает его в Нью-Мексико", – говорится в отчете.

Как отмечается, если бы выборы прошли сегодня, 51% избирателей в Джорджии проголосовали бы за Трампа, а 46% – за Гаррис.

Опрос также показывает, что в Аризоне 53% белых, 22% темнокожих, 38% латиноамериканцев и 60% представителей других меньшинств отдали бы свои голоса за Трампа, в то время как 43% белых, 66% темнокожих, 58% латиноамериканцев и 30% выбор из других меньшинств поддержали бы Гаррис.

В штате Нью-Мексико Гаррис поддерживает 47% избирателей, тогда как Трампа – 46%.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден проголосовал на президентских выборах . 28 октября действующий президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в штате Делавер. Перед тем, как отправиться на участок, он сказал: "Давайте голосовать". Избирательный участок расположен вблизи его дома за пределами Уилмингтона, и, как сообщает Hindustan Times, перед помещением была очередь избирателей, также ожидавших в свою очередь проголосовать.

Вместе с Байденом на участке присутствовала представительница Лиза Блант Рочестер, баллотирующаяся на должность сенатора от Делавера. Ожидая своей очереди, президент поздоровался с избирателями, помог толкнуть тележку пожилой женщине перед собой и пообщался с людьми.

