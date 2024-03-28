Изменилась ли позиция США: Госдеп снова отреагировал на идею Макрона об отправке войск в Украину

США не собираются отправлять своих военных в Украину, в то же время Америка "плодотворно работает" с французским президентом Эммануэлем Макроном над рядом вопросов, связанных с поддержкой Украины. Как передает портал "Комментарии", эту позицию в очередной раз во время брифинга высказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Свое заявление Миллер сделал в ответ на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о том, что американские чиновники были "разъярены" заявлениями президента Франции Макрона о возможности отправки западных военных в Украину.

Миллер отметил, что не может комментировать эти вопросы, а также не будет подробно комментировать встречу государственного секретаря США Энтони Блинкена на следующей неделе в Париже.

"Я не могу прокомментировать эти сообщения и не собираюсь подробно комментировать встречу, но, конечно, мы четко дали понять, что Соединенные Штаты не собираются отправлять войска в Украину", – акцентировал представитель Госдепа.

Миллер подчеркнул, что Франция является давним союзником США и они "плодотворно работают" с Макроном над рядом вопросов, в том числе и относительно поддержки Украины.

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