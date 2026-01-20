Изменился ли курс США по Украине: что теперь говорят в Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Политика президента США Дональда Трампа не предполагает выхода Соединенных Штатов из НАТО или разрыва стратегических отношений с Европой. Также дискуссии вокруг возможного будущего Гренландии не являются сигналом изменения курса Вашингтона по Украине и союзникам. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Associated Press.
США и Украина. Фото: из открытых источников
По его словам, нынешняя администрация остается приверженной базовым принципам трансатлантического партнерства.
В то же время он признал, что между США и европейскими партнерами могут возникать разногласия по отдельным вопросам, в частности по Гренландии. Однако, по его словам, это не следует трактовать как изменение стратегического курса Вашингтона.
Бессент также напомнил, что подобные опасения по поводу политики США звучали и в предыдущие годы. Однако они не привели ни к экономической дестабилизации, ни к разрушению союзнических отношений. По его словам, в настоящее время у Соединенных Штатов стабильная экономика, выгодные торговые соглашения и, несмотря на напряженный политический фон, одни из самых тесных связей с европейскими партнерами.
Заявление Бессента прозвучало на фоне беспокойства в Европе из-за жесткой риторики Трампа в отношении союзников и его предварительных критических высказываний в адрес НАТО. В Вашингтоне же настаивают: стратегические обязательства США остаются в силе, а поддержка Украины и сотрудничество с Европой – неизменными приоритетами.
Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что Россия является врагом нашего государства, а потому участие Украины в любых международных форматах при присутствии РФ выглядит крайне проблематично. Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга для журналистов в WhatsApp, комментируя инициативу создания так называемого "Совета мира" президента США Дональда Трампа.