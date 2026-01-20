Изменился ли курс США по Украине: что теперь говорят в Трампа

Политика президента США Дональда Трампа не предполагает выхода Соединенных Штатов из НАТО или разрыва стратегических отношений с Европой. Также дискуссии вокруг возможного будущего Гренландии не являются сигналом изменения курса Вашингтона по Украине и союзникам. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Associated Press.

США и Украина. Фото: из открытых источников

По его словам, нынешняя администрация остается приверженной базовым принципам трансатлантического партнерства.

"Мы находимся в центре политики президента Трампа, и членство США в НАТО неоспоримо, так же как и наше партнерство с Европой в попытке остановить войну между Россией и Украиной", — подчеркнул Бессент.

В то же время он признал, что между США и европейскими партнерами могут возникать разногласия по отдельным вопросам, в частности по Гренландии. Однако, по его словам, это не следует трактовать как изменение стратегического курса Вашингтона.

"Это не значит, что между нами не может быть разных взглядов. Успокойте истерию и сделайте глубокий вдох", – заявил американский министр.

Бессент также напомнил, что подобные опасения по поводу политики США звучали и в предыдущие годы. Однако они не привели ни к экономической дестабилизации, ни к разрушению союзнических отношений. По его словам, в настоящее время у Соединенных Штатов стабильная экономика, выгодные торговые соглашения и, несмотря на напряженный политический фон, одни из самых тесных связей с европейскими партнерами.

Заявление Бессента прозвучало на фоне беспокойства в Европе из-за жесткой риторики Трампа в отношении союзников и его предварительных критических высказываний в адрес НАТО. В Вашингтоне же настаивают: стратегические обязательства США остаются в силе, а поддержка Украины и сотрудничество с Европой – неизменными приоритетами.

