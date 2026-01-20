Чи змінився курс США щодо України: що тепер говорять у Трампа

Політика президента США Дональда Трампа не передбачає виходу Сполучених Штатів з НАТО або розриву стратегічних відносин з Європою. Також дискусії навколо можливого майбутнього Гренландії не є сигналом зміни курсу Вашингтона щодо України та союзників. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Associated Press.

США та Україна. Фото: з відкритих джерел

За його словами, нинішня адміністрація залишається відданою базовим принципам трансатлантичного партнерства.

"Ми перебуваємо в центрі політики президента Трампа, і членство США в НАТО є незаперечним, так само як і наше партнерство з Європою в спробі зупинити війну між Росією та Україною", — наголосив Бессент.

Водночас він визнав, що між США та європейськими партнерами можуть виникати розбіжності з окремих питань, зокрема щодо Гренландії. Однак, за його словами, це не варто трактувати як зміну стратегічного курсу Вашингтона.

"Це не означає, що між нами не може бути різних поглядів. Заспокойте істерію і зробіть глибокий вдих", — заявив американський міністр.

Бессент також нагадав, що подібні побоювання щодо політики США лунали і в попередні роки. Проте вони не призвели ані до економічної дестабілізації, ані до руйнування союзницьких відносин. За його словами, нині Сполучені Штати мають стабільну економіку, вигідні торговельні угоди та, попри напружений політичний фон, одні з найтісніших зв’язків з європейськими партнерами.

Заява Бессента пролунала на тлі занепокоєння в Європі через жорстку риторику Трампа щодо союзників і його попередні критичні висловлювання на адресу НАТО. У Вашингтоні ж наполягають: стратегічні зобов’язання США залишаються чинними, а підтримка України й співпраця з Європою – незмінними пріоритетами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський заявив, що Росія є ворогом нашої держави, а тому участь України в будь-яких міжнародних форматах за присутності РФ виглядає вкрай проблематично. Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу для журналістів у WhatsApp, коментуючи ініціативу створення так званої "Ради миру" президента США Дональда Трампа.



