Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на миллиарды: есть ли риски для Украины

Израиль официально обратился к США с просьбой о чрезвычайной помощи на сумму 10 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Израиль и США. Фото из открытых источников

Издание, ссылаясь на трех чиновников отмечает, что законодатели и Белый дом разрабатывают пакет, который также будет включать средства для Украины, Тайваня и улучшение правоохранительных мероприятий на американо-мексиканской границе.

Стоит добавить, что ранее лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил в Тель-Авиве, что законодатели обсудили предоставление Израилю 155-миллиметровых боеприпасов, запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб и комплектов JDAM для превращения стандартных бомб в высокоточные.

В то же время президент США Джо Байден уже успокоил власти Украины, заверив, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности. Поэтому из-за эскалации на Ближнем востоке проблеем с поставками всего необходимого Украине быть не должно.

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