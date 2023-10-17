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Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на миллиарды: есть ли риски для Украины

По информации NYT, Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на 10 млрд долларов

сегодня, 16:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Израиль официально обратился к США с просьбой о чрезвычайной помощи на сумму 10 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на миллиарды: есть ли риски для Украины

Израиль и США. Фото из открытых источников

Издание, ссылаясь на трех чиновников отмечает, что законодатели и Белый дом разрабатывают пакет, который также будет включать средства для Украины, Тайваня и улучшение правоохранительных мероприятий на американо-мексиканской границе.


Стоит добавить, что ранее лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил в Тель-Авиве, что законодатели обсудили предоставление Израилю 155-миллиметровых боеприпасов, запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны "Железный купол", высокоточных бомб и комплектов JDAM для превращения стандартных бомб в высокоточные.

В то же время президент США Джо Байден уже успокоил власти Украины, заверив, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности. Поэтому из-за эскалации на Ближнем востоке проблеем с поставками всего необходимого Украине быть не должно.                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне эскалации на Ближнем Востоке в Пентагоне заявили, что США должны помогать как Украине, так и Израилю. А в Конгрессе, работа которого пока на паузе из-за отсутствия спикера Палаты представителей, якобы готовят годовой пакет помощи Украине в сумме от 50 до 100 млрд долларов. Эксперты детально проанализировали эти заявления и сообщения специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://www.nytimes.com/live/2023/10/17/world/israel-hamas-war-news-gaza
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