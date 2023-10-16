Байден рассказал, сумеют ли США продолжать одновременную поддержку Украины и Израиля

США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CBS News" сделал президент США Джо Байден.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома заявил, что "Соединенные Штаты – это важная нация", поэтому она способна продолжать поддержку двум дружественным странам.

"Ради Бога, мы – Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории – не в мире, в истории мира. Истории мира. Мы можем позаботиться о них обоих и при этом поддерживать нашу общую международную оборону. А если не мы, то кто?", – высказался Байден.

Он уточнил, что так или иначе, но две войны касаются американского народа. Первая в Украине была развязана российским диктатором Путиным, который планировал оккупировать всю территорию Украины и приблизиться к границам стран НАТО. США не могли этого допустить и поэтому стали плечом к плечу с украинским народом.

Джо Байден отметил, что, если бы Путину удалось реализовать задуманное, то сложно себе даже представить, какая бы война захлестнула Европу. Тогда бы масштабы войны были бы совершено другими и США пришлось бы непосредственно быть втянутыми в противостояние, защищая своих союзников по НАТО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – после того, как Киев не дождался позитивного для себя решения США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка американского народа не пошатнулась. Так считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, уверяя, что сейчас Киев ведет переговоры со всеми представителями Конгресса, добиваясь, чтобы подобных решений больше не повторилось. Между тем, со стороны политиков-республиканцев идут меседжи в стиле – надо больше внимания внутриамериканским проблемам, а не Украине. А тут еще и известный американский миллиардер, владелец соцсети X и компании Tesla Илон Маск делает язвительные выпады в адрес украинского руководства. И хоть Белый дом обещает продолжать поддержку, а у Пентагона якобы осталось еще более 5 млрд долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины, проблемы – налицо. Что срочно должно делать наше высшее военно-политическое руководство, чтобы исправить ситуацию? Следует ли ожидать в ближайшее время каких-то радикальных шагов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



