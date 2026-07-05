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Slava Kot
Известная американская ультраправая блоггерша и поклонница движения MAGA Лаура Лумер неожиданно заявила, что теперь является "официально проукраинской". Причиной такого вывода она назвала приветствие Украины с праздником Независимости США и, как ей показалось, отсутствие аналогичного жеста со стороны России.
Лаура Лумер. Фото: India Today Group
В сообщении в соцсети X Лумер положительно отреагировала на поздравление президента Украины Владимира Зеленского по случаю 4 июля. В то же время она заявила, что не увидела поздравлений от России.
Заметим, что заявление Лумера оказалось неточным. Россия официально приветствовала США с Днем независимости. В частности, российское посольство опубликовало заявление, в котором отметило исторические связи между двумя странами и положительно отозвалось об отношениях между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Сам Путин также направил Трампу поздравления, вспомнив о вкладе России в становление американской государственности.
Несколько недель тому назад Лумер публично признавала, что сама стала жертвой российской пропаганды. По ее словам, со временем она пересмотрела свои взгляды после того, как увидела российские призывы к денацификации Украины и поддержку войны, которая приводит к гибели большого количества украинцев.