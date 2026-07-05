Известная MAGA-блогерша Лаура Лумер неожиданно объявила себя "проукраинской"

Известная американская ультраправая блоггерша и поклонница движения MAGA Лаура Лумер неожиданно заявила, что теперь является "официально проукраинской". Причиной такого вывода она назвала приветствие Украины с праздником Независимости США и, как ей показалось, отсутствие аналогичного жеста со стороны России.

Лаура Лумер. Фото: India Today Group

В сообщении в соцсети X Лумер положительно отреагировала на поздравление президента Украины Владимира Зеленского по случаю 4 июля. В то же время она заявила, что не увидела поздравлений от России.

"Ох да, потому что Россия слишком занята работой над тем, чтобы разрушить американское преимущество, а их чиновники провели 250-летие Америки в Иране, оплакивая бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Я теперь официально проукраинская!" – написала Лаура Лумер.

Заметим, что заявление Лумера оказалось неточным. Россия официально приветствовала США с Днем независимости. В частности, российское посольство опубликовало заявление, в котором отметило исторические связи между двумя странами и положительно отозвалось об отношениях между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Сам Путин также направил Трампу поздравления, вспомнив о вкладе России в становление американской государственности.

Несколько недель тому назад Лумер публично признавала, что сама стала жертвой российской пропаганды. По ее словам, со временем она пересмотрела свои взгляды после того, как увидела российские призывы к денацификации Украины и поддержку войны, которая приводит к гибели большого количества украинцев.

"Теперь, когда я вижу, как россияне говорят: "Надо "денацифицировать" Украину", "Мы должны продолжать нашу жестокую войну против Украины", одновременно притворяясь православным христианским государством, но убивая сотни тысяч молодых украинских христиан и поддерживающих настоящих неонацистов в США, я думаю: "Вау, мы повели себя на российскую пропаганду". И я сама на нее повелась", – говорила Лумер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский после разговора с Трампом заявил о шансе закончить войну.