Відома MAGA-блогерка Лаура Лумер несподівано оголосила себе "проукраїнською"

Відома американська ультраправа блогерка та прихильниця руху MAGA Лаура Лумер несподівано заявила, що тепер є "офіційно проукраїнською". Причиною такого висновку вона назвала привітання України зі святом Незалежності США та, як їй здалося, відсутність аналогічного жесту з боку Росії.

Лаура Лумер. Фото: India Today Group

У дописі в соцмережі X Лумер позитивно відреагувала на привітання президента України Володимира Зеленського з нагоди 4 липня. Водночас вона заявила, що не побачила привітань від Росії.

"Ох так, бо Росія надто зайнята роботою над тим, щоб зруйнувати американську перевагу, а їхні посадовці провели 250-річчя Америки в Ірані, оплакуючи колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Я тепер офіційно проукраїнська!" — написала Лаура Лумер.

Зауважимо, що заява Лумер виявилося неточною. Росія офіційно привітала США з Днем незалежності. Зокрема, російське посольство опублікувало заяву, в якій наголосило на історичних зв'язках між двома країнами та позитивно відгукнулося про відносини між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним. Сам Путін також надіслав Трампу привітання, згадавши про внесок Росії у становлення американської державності.

Кілька тижнів тому Лумер публічно визнавала, що сама стала жертвою російської пропаганди. За її словами, з часом вона переглянула свої погляди після того, як побачила російські заклики до "денацифікації" України та підтримку війни, яка призводить до загибелі великої кількості українців.

"Тепер, коли я бачу, як росіяни кажуть: "Треба "денацифікувати" Україну", "Ми повинні продовжувати нашу жорстоку війну проти України", водночас вдаючи з себе православну християнську державу, але вбиваючи сотні тисяч молодих українських християн і підтримують справжніх неонацистів у США, я думаю: "Вау, ми повелися на російську пропаганду". І я сама на неї повелася", — говорила Лумер.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський після розмови з Трампом заявив про шанс закінчити війну.