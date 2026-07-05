Відома MAGA-блогерка Лаура Лумер несподівано оголосила себе "проукраїнською"

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Slava Kot
Відома американська ультраправа блогерка та прихильниця руху MAGA Лаура Лумер несподівано заявила, що тепер є "офіційно проукраїнською". Причиною такого висновку вона назвала привітання України зі святом Незалежності США та, як їй здалося, відсутність аналогічного жесту з боку Росії.
Лаура Лумер. Фото: India Today Group
У дописі в соцмережі X Лумер позитивно відреагувала на привітання президента України Володимира Зеленського з нагоди 4 липня. Водночас вона заявила, що не побачила привітань від Росії.
Зауважимо, що заява Лумер виявилося неточною. Росія офіційно привітала США з Днем незалежності. Зокрема, російське посольство опублікувало заяву, в якій наголосило на історичних зв'язках між двома країнами та позитивно відгукнулося про відносини між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним. Сам Путін також надіслав Трампу привітання, згадавши про внесок Росії у становлення американської державності.
Кілька тижнів тому Лумер публічно визнавала, що сама стала жертвою російської пропаганди. За її словами, з часом вона переглянула свої погляди після того, як побачила російські заклики до "денацифікації" України та підтримку війни, яка призводить до загибелі великої кількості українців.