Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу "пасхального перемирия" появилось неслучайно — оно прозвучало после публикаций в средствах массовой информации о потенциальной готовности Соединенных Штатов признать Крым российской территорией.

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

На это обратил внимание журналист британского издания The Guardian Люк Гардинг.

В частности, он напомнил о недавней статье агентства Bloomberg, в которой говорилось, что американская сторона может быть настроена предоставить Путину стратегическое преимущество, согласившись на российский контроль над аннексированным полуостровом.

При этом Люк Гардинг подчеркнул, что дипломатическое признание аннексии Крыма Соединенными Штатами стало бы нарушением Устава Организации Объединенных Наций, а также международного консенсуса, сформировавшегося после завершения Второй мировой войны и предусматривающего недопустимость захвата территорий военным путем.

Журналист отметил, что большинство государств, в том числе Великобритания, не согласились признать незаконное присоединение Крыма к Российской Федерации.

"Большинство государств, включая Великобританию, отказались признать незаконный захват [Крыма] Россией", — отметил журналист.

Он также отметил, что любое содействие интересам Москвы со стороны администрации США может вызвать острую реакцию со стороны бывших европейских союзников Вашингтона и вызвать эмоциональный ответ в Украине.

Люк Гардинг обратил внимание на то, что обсуждение путей достижения мирного урегулирования ситуации в Украине должно возобновиться на этой неделе в Лондоне.

"Источники свидетельствуют, что США настаивают на соглашении, выгодном Кремлю, которое позволило бы России сохранить контроль над оккупированными территориями на юге и востоке Украины, а также над Крымом", — сообщил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне устроили засаду под Торецком, есть погибшие . В Торецком направлении российские войска организовали засаду на украинских защитников. В результате атаки есть погибшие. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства сообщил, что украинские военные на Торецком направлении попали в засаду, организованную российскими оккупантами, в результате чего погибли защитники.