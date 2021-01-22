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Известно размер президентской пенсии Трампа

Дональд Трамп будет получать президентскую пенсию, если ему не объявят импичмент

сегодня, 19:20
Автор:

Кириєнко Анна

Каждый президент США получает специальную президентскую пенсию, Дональд Трамп — не исключение. Недавно стало известно, что 45-й президент США может получить ежемесячную выплату размером 18 500 долларов. В год сумма будет достигать 221,4 тысячи долларов. Данную информацию предоставляет сайт CNN.

Известно размер президентской пенсии Трампа

Размер президентской пенсии Дональда Трампа. Фото: Gazeta.ru

Однако Дональд Трамп имеет все шансы потерять президентскую пенсию. Согласно американским законам президенту не выплачивается пенсия, если ему объявили импичмент. Соответственно в этой ситуации все остальные льготы, которые имеет президент также отменяются.

К главным льготам Главы государства относятся пожизненная охрана его и первой леди, частичная оплата труда из федерального бюджета работников бывшего главы государства, расходы на деловые поездки, доступ к медобслуживанию в госпиталях.

Напомним, что импичмент — это процедура привлечения к суду парламента высших должностных лиц государства. Такое решение принимается конституционным большинством парламента.

Дональду Трампу объявили импичмент в январе 2021 года. Количество голосов, зачисленных за импичмент, досрочно превысил 218 голосов, достаточных для принятия решения. Для принятия решения хватило бы голосов конгрессменов-демократов, однако импичмент поддержали также не менее 10 однопартийцев Трампа, представителей Республиканской партии. Палата обсуждала одну статью об импичменте, которая официально обвинила Трампа в подстрекательстве к восстанию.

Также ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент Америки Джозеф Байден прогрессивно подошел к поиску IT-специалистов и разместил сообщение о вакансии прямо в коде сайта Белого дома.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/01/20/business/trump-pension/index.html
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