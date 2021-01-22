Известно размер президентской пенсии Трампа

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Кириєнко Анна
Каждый президент США получает специальную президентскую пенсию, Дональд Трамп — не исключение. Недавно стало известно, что 45-й президент США может получить ежемесячную выплату размером 18 500 долларов. В год сумма будет достигать 221,4 тысячи долларов. Данную информацию предоставляет сайт CNN.
Размер президентской пенсии Дональда Трампа. Фото: Gazeta.ru
Однако Дональд Трамп имеет все шансы потерять президентскую пенсию. Согласно американским законам президенту не выплачивается пенсия, если ему объявили импичмент. Соответственно в этой ситуации все остальные льготы, которые имеет президент также отменяются.
К главным льготам Главы государства относятся пожизненная охрана его и первой леди, частичная оплата труда из федерального бюджета работников бывшего главы государства, расходы на деловые поездки, доступ к медобслуживанию в госпиталях.
Напомним, что импичмент — это процедура привлечения к суду парламента высших должностных лиц государства. Такое решение принимается конституционным большинством парламента.
Дональду Трампу объявили импичмент в январе 2021 года. Количество голосов, зачисленных за импичмент, досрочно превысил 218 голосов, достаточных для принятия решения. Для принятия решения хватило бы голосов конгрессменов-демократов, однако импичмент поддержали также не менее 10 однопартийцев Трампа, представителей Республиканской партии. Палата обсуждала одну статью об импичменте, которая официально обвинила Трампа в подстрекательстве к восстанию.
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