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Известного миллиардера снова "похоронили": что произошло

Сорос заявил, что "жив и здоров"

сегодня, 19:40
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Автор:

Лиля Воробьева

15 мая в американских и российских СМИ появилась информация о якобы смерти 92-летнего финансиста-миллиардера и мецената из США Джорджа Сороса. Но   сам бизнесмен в Twitter опроверг слухи о своей смерти и заявил, что он "жив и здоров".

Известного миллиардера снова "похоронили": что произошло

Джордж Сорос (фото из открытых источников)

"Слухи о том, что у меня произошло сердечное приступ, абсолютно ошибочны. Я жив и здоров", — написал он.


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Следует отметить, что Джорджа Сороса в мире "хоронят" не впервые. Подобные сообщения появлялись в 2013 году. Тогда ряд авторитетных СМИ даже опубликовали его некролог, но потом им пришлось извиняться.

На этот раз слухи о том, что Сорос умер, пустил англоязычный блоггер Мэтт Уоллес в Twitter.

"Ходят слухи, что Джордж Сорос только что умер от сердечного приступа", – написал он в понедельник утром.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мир на пороге Третьей мировой о чем говорит предупреждение Сороса . Американский миллиардер, финансист и филантроп Джордж Сорос, выступая на экономическом форуме в Давосе, призвал мир как можно быстрее остановить российского диктатора Владимира Путина, пока в мире не началась Третья мировая война, которая, вероятно, приведет к гибели цивилизации. При этом Сорос отметил, что Путин уже осознал, что война ошибка и ищет пути для переговоров. Однако перемирие миллиардер считает недостижимым, поскольку российскому диктатору нельзя доверять.

Аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский отмечает, что Сорос не впервые говорит и пишет об Украине, а также о необходимости изменения политики коллективного Запада в отношении России. По мнению Петра Бурковского, слова Сороса важны, потому что он не только мыслитель, но и успешный инвестор.



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Источник: https://twitter.com/georgesoros/status/1658098300203958272
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