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Известную американскую телеведущую срочно госпитализировали: что произошло

Опра Уинфри оказалась в больнице из-за срочной ситуации

сегодня, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Американская звезда, которая является популярной телеведущей и которую называют королева интервью Опра Уин фри оказалась в больничной палате.

Известную американскую телеведущую срочно госпитализировали: что произошло

Опра Уинфри (фото из открытых источников)

По информации CNN , Опра Уинфри находится в отделении неотложной помощи. Причина этого – так называемый желудочный вирус, поэтому телеведущую отвезли в отделение неотложной помощи.

"Винфри поправляется после желудочного вируса и получила внутривенное введение из-за обезвоживания по рекомендации своего врача", — сообщил представитель телезвезды во вторник. "Она отдыхает и чувствует себя лучше с каждым днем", – добавляет он.

Опра Уинфри рассказала своей лучшей подруге и журналистке Гейл Кинг, во время видеозвонка, что "ее организм не может удерживать достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс", и это заставило ее обратиться к врачам одной из американских больниц.

Когда Кинг заметила, что на видео ее подруга выглядит "слабой", Уинфри согласилась, что она пока не чувствует себя на 100%.

Но Уинфри ответила: "Я в процессе".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странскую певицу попала в больницу с кровотечением. Известную певицу, экс-участницу группы "NikitA" Дашу Астафьеву срочно госпитализировали из-за внутреннего кровотечения. Артистка перенесла операцию и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

На своей странице в Instagram знаменитость призналась, что несколько дней назад у нее начались сильные боли в животе. Тогда Даша не обращала на это должного внимания, поскольку думала, что виной всему менструация. Она пила обезболивающие таблетки и продолжала заниматься своими делами, съемками и встречами. Но лекарство не оказывало никакого эффекта, тогда Астафьева решила, что она просто устала и перенервничала и ей нужно отдохнуть.
 



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