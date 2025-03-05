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Извинения Зеленского не помогли: почему США не возобновили помощь Украине

WSJ пишет о том, что США не готовы так быстро возобновлять поставки орудия Киеву

сегодня, 13:07
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Кравцев Сергей

В администрации Дональда Трампа считают, что готовности президента Владимира Зеленского к диалогу и фактического признания своей неправоты во время разговора в Овальном кабинете может быть недостаточно для возобновления предоставления помощи со стороны США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal" (WSJ).

Извинения Зеленского не помогли: почему США не возобновили помощь Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Высокопоставленные американские чиновники говорят, что неясно, будет ли достаточно заявления Зеленского, чтобы убедить Трампа (Дональд Трамп, президент США — ред.) возобновить американскую военную помощь Украине, которую Белый дом прекратил в понедельник после его конфликтной встречи с украинским лидером", — пишет WSJ.

Чиновники утверждают, что пауза в оказании помощи может продолжаться до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Российской Федерацией (РФ).

В том же числе, WSJ добавляет, что подписания соглашения о предоставлении американским компаниям доступа к украинским редкоземельным полезным ископаемым также может быть недостаточно для возобновления поддержки.

Между тем чиновник Совета национальной безопасности США Дэвид Шимер отметил, что Штаты должны возобновить поддержку Киеву, чтобы укрепить Украину накануне переговоров.

"Прекращение помощи в сфере безопасности только усложнит для Украины достижение справедливого и длительного завершения этой войны. Это уменьшит рычаги влияния Украины, ослабит украинскую армию, а следовательно, подорвет позицию Украины на переговорах с Россией", — заявил Шимер.

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Источник: https://www.wsj.com/world/zelensky-calls-heated-meeting-with-trump-last-week-regrettable-f4742e07?mod=hp_lead_pos4
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