Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского: о чем в нем идет речь

Во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение об ископаемых. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп, говоря о войне в Украине, сказал, что 2 тысячи человек убивают каждую неделю – "россиян и украинцев", и что он хочет "чтобы это прекратилось".

"Вы хотите, чтобы это продолжалось еще 5 лет?", – спросил Трамп.

Также американский лидер отметил, что получил "важное письмо" от Владимира Зеленского.

По словам Трампа, в письме, в частности, говорилось: "Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира".

Также, по словам Дональда Трампа, в нем отмечается: "Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость. Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое удобное для вас время".

Трамп сказал, что он благодарен за письмо, добавив, что "одновременно мы провели серьезные дискуссии с Россией и получили сильные сигналы о том, что они готовы к миру".

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