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К чему привели переговоры России и КНДР о предоставлении оружия: ответ Белого дома

В Госдепе США подтвердили, что переговоры России и КНДР о предоставлении оружия имеют развитие

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во время визита главы Северной Кореи в Россию проходили переговоры о поставках оружия в РФ, и они имеют развитие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга, пишет "Укринформ".

К чему привели переговоры России и КНДР о предоставлении оружия: ответ Белого дома

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Представитель Госдепа отметил, стороны могли договориться о том, что произойдет своеобразный обмен. Северная Корея поставит России запрашиваемое вооружения и боеприпасы, а взамен получит технологии, в которых очень сильно нуждается.


В Вашингтоне считают, что такое сотрудничество двух диктаторских режимов подорвет глобальный режим нераспространения и будет нарушать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала сама Россия.

"Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что переговоры об оружии между Россией и КНДР почти наверняка имели место во время поездки Ким Чен Ына в Россию. И мы считаем, что они продолжаются. Поэтому мы призываем КНДР придерживаться того, о чем она публично заявляла, и воздержаться от поставок оружия России", – отметил Миллер.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Республики Корея (Южная Корея) Юн Сок Йоль считает, что сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и несправедливым, поскольку противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и другим международным санкциям. Между тем, руководитель Корейской народной демократической республики (КНДР, она же – Северная Корея) Ким Чен Ын в рамках недельного посещения РФ уже заявил, что поддерживает все действия Путина, а также, похоже, получил определенные предложения от Кремля. Возможно, даже ядерные, хоть руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что РФ не будет вести торговлю ядерными технологиями с КНДР. О чем говорит крепнущее российско-северокорейского сотрудничество и, в принципе, всё более явное формирование альянса диктаторов? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3766957-u-derzdepi-vvazaut-so-rosia-i-kndr-prodovzuut-peregovori-pro-zbrou.html
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