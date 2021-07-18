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Главная Новости Мир США К смертной казни приговорен серийный убийца, в числе жертв которого была девушка Эштона Катчера
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К смертной казни приговорен серийный убийца, в числе жертв которого была девушка Эштона Катчера

Приговор ему вынесли за доказанные убийства двух жертв

сегодня, 00:55
Автор:

Ольга Чародий

Серийный убийца Майкл Гарджуло, известный под прозвищем Голливудский потрошитель, приговорен к смертной казни. Об этом сообщает издание The New York Post.

К смертной казни приговорен серийный убийца, в числе жертв которого была девушка Эштона Катчера

Майкл Гарджуло (фото из открытых источников)

На счету Голливудского потрошителя не менее десяти убийств девушек. Убийца выслеживал молодых привлекательных женщин, которые жили по соседству с ним. Гарджуло проникал в дом к жертвам, насиловал и убивал с особой жестокостью, нанося множественные удары ножом.

Приговор ему вынесли за доказанные убийства двух жертв — 32-летней Марии Бруно, которая была зарезана в 2005 году, и 21-летней Эшли Эллерин. Она была убита в 2001 году и была тогда девушкой актера Эштона Катчера.

Гарджуло также был признан виновным в попытке убийства еще одной женщины в 2008 году.

К смертной казни приговорен серийный убийца, в числе жертв которого была девушка Эштона Катчера - фото 2

Эллерин, которую нашли в ее доме в Голливуде с 47 ножевыми ранениями, собиралась в этот вечер на свидание с Эштоном — на тот момент подающим надежды молодым актером. Катчер, звезда фильмов "Джобс: Империя соблазна" и "Эффект бабочки", в мае 2019 года давал показания на суде против Гарджуло. Он рассказал, что приехал за Эшли, но на звонок в дверь она не ответила. Эштон подумал, что она не хочет его видеть, поскольку обиделась из-за его опоздания. Он заглянул в окно и увидел на полу лужу красного цвета. Тогда он подумал, что это разлитое вино. Но на самом деле это была кровь — на тот момент девушка уже была мертва. Свое первое убийство Майкл Гарджуло совершил летом 1993 года, изнасиловав и зарезав 18-летнюю Тришию Пацацио. Ожидается, что он будет экстрадирован в штат Иллинойс, где предстанет перед судом еще и по этому делу.

Гарджуло был арестован в июне 2008 года. И долгое время отрицал свою вину. После того, как Катчер дал свои показания, Гарджуло признался в убийствах. 15 августа 2019 года его признали виновным по всем пунктам обвинения.

Напомним, британский серийный убийца Питер Сатклифф скончался в больнице в возрасте 74 лет в результате осложнений, вызванных Covid-19.


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Источник: https://nypost.com/2021/07/16/hollywood-ripper-michael-gargiulo-sentenced-to-death/
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