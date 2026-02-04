logo

Главная Новости Мир США «К сожалению, это жестокая война»: пресс-секретарь Трампа прокомментировала массированные удары после обещаний Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

«К сожалению, это жестокая война»: пресс-секретарь Трампа прокомментировала массированные удары после обещаний Путина

«Он не был удивлен»: в Белом доме рассказали о реакции Трампа на массированный обстрел Украины

4 февраля 2026, 01:12
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга озвучила реакцию президента США Дональда Трампа на последнюю масштабную атаку Российской Федерации по Украине.

Журналисты поинтересовались позицией Трампа по поводу "одной из самых тяжелых атак в этом месяце", учитывая его вчерашние заявления о якобы готовности Путина прекратить удары через зимний период.

"Я разговаривала с президентом об этом сегодня утром, и его реакция — к сожалению, он не был удивлен", — отметила Левитт.

По словам пресс-секретаря, Дональд Трамп считает эти события следствием длительного конфликта, которого, по его мнению, можно было бы избежать при его пребывании в должности раньше.

"Эти две страны уже несколько лет ведут очень жестокую войну, войну, которая никогда бы не началась, если бы президент был у власти", — процитировала она слова Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находясь с визитом в Украине, заявил, что массированные удары РФ не имеют военных целей, а направлены на создание хаоса для гражданского населения. По его словам, сегодняшняя атака вошла в тройку сильнейших обстрелов Украины за все время полномасштабной войны.

Марк Рютте подчеркнул, что такие действия Москвы ставят под вопрос ее желание завершить конфликт дипломатическим путем. "Конечно, сама война уже была безумием, неспровоцированное нападение россиян, но это даже не военное дело. Это удары по невинным гражданским, поэтому я отношусь к этому чрезвычайно серьезно. Я думаю, президент Украины абсолютно готов договариваться, заключить соглашение с россиянами, которое должно быть приемлемым для всех сторон, особенно для Украины. Но это заставляет задуматься, действительно ли россияне ли серьезно настроены", — отметил Генсек НАТО.



