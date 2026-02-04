Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу озвучила реакцію президента США Дональда Трампа на останню масштабну атаку Російської Федерації по Україні.

«На жаль, це жорстока війна»: прессекретарка Трампа прокоментувала масовані удари після обіцянок Путіна

Журналісти поцікавилися позицією Трампа щодо "однієї з найважчих атак цього місяця", зважаючи на його вчорашні заяви про нібито готовність Путіна припинити удари через зимовий період.

"Я розмовляла з президентом про це сьогодні вранці, і його реакція — на жаль, він не був здивований", — зазначила Левітт.

За словами прессекретарки, Дональд Трамп вважає ці події наслідком тривалого конфлікту, якого, на його думку, можна було б уникнути за умови його перебування на посаді раніше.

"Ці дві країни вже кілька років ведуть дуже жорстоку війну, війну, яка ніколи б не почалася, якби президент був при владі", — процитувала вона слова Трампа.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, перебуваючи з візитом в Україні, заявив, що масовані удари РФ не мають військових цілей, а спрямовані на створення хаосу для цивільного населення. За його словами, сьогоднішня атака увійшла до трійки найсильніших обстрілів України за весь час повномасштабної війни.

Марк Рютте підкреслив, що такі дії Москви ставлять під сумнів її бажання завершити конфлікт дипломатичним шляхом. "Звісно, сама війна вже була божевіллям, неспровокований напад росіян, але це навіть не військова справа. Це удари по невинних цивільних, тому я ставлюся до цього надзвичайно серйозно. Я думаю, президент України абсолютно готовий домовлятися, укласти угоду з росіянами, яка має бути прийнятною для всіх сторін, особливо для України. Але це змушує замислитись, чи росіяни взагалі серйозно налаштовані", — зазначив Генсек НАТО.