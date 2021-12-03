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К зданию ООН пришел мужчина с дробовиком и потребовал передать документы: как разрешили ситуацию

Вооруженный американец хотел, чтобы в ООН передали определенные документы

сегодня, 14:25
Автор:

Козлова Альбіна
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В Нью-Йорке 2 декабря к воротам здания ООН пришел мужчина с дробовиком. О вооруженном неизвестном рассказали полицейским рядовые граждане. Об этом сообщает CNN.

К зданию ООН пришел мужчина с дробовиком и потребовал передать документы: как разрешили ситуацию

Мужчина принес документы и оружие, скрин с видео

Известно, что полицейские три часа пытались поговорить с разговаривавшим с самим собой мужчиной, который после их попыток начал угрожать самоубийством.

Первоначально полицейские эвакуировали гражданских лиц с окружающей территории. С вооруженным в течение двух часов разговаривал офицер полиции Нью-Йорка Мэтью Либрицци из отдела экстренных служб. У мужчины в сумке были некоторые документы, которые он хотел передать ООН. Организация Объединенных Наций подтверждает, что хакеры взломали ее системы в начале этого года.

По словам первого заместителя комиссара полиции Нью-Йорка Бенджамина Такера, вооруженного мужчину взяли под стражу. Задержанный был доставлен в больницу. Там его обследуют. Задержанный американец родом из Флориды ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Как рассказал Такер, документы мужчины передали в ООН, тогда он сдался полиции. Правоохранители отследили маршрут задержанного. Известно, что он зарегистрировался в отеле, а затем направился к зданию. Также был осмотрен его пикап на парковке. Никаких взрывчатых веществ в авто или номере не обнаружено.

Расследование детективного бюро продолжается, поэтому характер документов не озвучивают. Об обвинениях еще никому не сообщили.

Как сообщал портал "Комментарии", ООН пытается сдержать климатический кризис. На заседании судоходного саммита государства обсудили стратегию противодействия климатическому кризису.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/12/02/us/united-nations-shotgun-nypd/index.html
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