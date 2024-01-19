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Как без помощи США уменьшатся возможности ВСУ: подробности

Без американского вооружения украинская армия не может наносить удары по Крыму

сегодня, 21:41
Автор:
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Марьян Ощановский
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Без военной помощи США Силы обороны Украины не смогут проводить важные операции на территории Крыма и Черного моря. Об этом сообщает издание CNN, передает портал "Комментарии".

Как без помощи США уменьшатся возможности ВСУ: подробности

Помощь США ключевая для потенциала ВСУ. Фото из открытых источников

Издание пишет, что отсутствие американской помощи ограничит возможность Украины наносить удары по территории России. В частности, отмечает CNN, ВСУ не смогут применять тактические ракеты ATACMS.

Как отмечает издание, американские чиновники убеждены, что без новых поставок вооружения США украинская армия лишится возможности проводить часть сверхважных операций.

CNN отмечает, что ВСУ не смогут наносить удары по Крыму и Черному морю, так как для таких ударов Киев применял западные ракеты.

Кроме того, добавляет издание, снижение уровня американской поддержки может побуждать европейских союзников Украины также начать отказываться от помощи ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.



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Источник: https://edition.cnn.com/
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