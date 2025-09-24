Как должна закончиться война в Украине: заявление Рубио

Полномасштабная война России против Украины не может закончиться путем боевых действий. Единственный возможный ее финал – это путь дипломатии. Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Госсекретарь отметил, что чем больше длится эта война, тем больше теряется жизней.

"Мы видим даже вероятность эскалации. За последние несколько дней мы видели рекордное количество ударов и также мы видим задействование дронов. Президент не раз заявлял, что есть возможность наложить дополнительные санкции на РФ, если будет необходимо", — сказал Рубио.

Он также добавил, что эта война должна закончиться как можно скорее.

"Если этого не произойдет, президент Дональд Трамп будет принимать меры, чтобы в дальнейшем эта агрессия дорого стоила", — сказал госсекретарь США.

