Як має закінчитися війна в Україні: заява Рубіо
commentss НОВИНИ Всі новини

Як має закінчитися війна в Україні: заява Рубіо

Марко Рубіо попередив, що якщо війна в Україні не закінчиться незабаром, Дональд Трамп вживатиме заходів, щоб надалі ця агресія дорого коштувала.

24 вересня 2025, 07:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Повномасштабна війна Росії проти України не може закінчитись шляхом бойових дій. Єдиний можливий фінал – це шлях дипломатії. Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо.

Як має закінчитися війна в Україні: заява Рубіо

Держсекретар зазначив, що чим більше триває ця війна, тим більше губиться життя.

"Ми бачимо навіть ймовірність ескалації. За останні кілька днів ми бачили рекордну кількість ударів і також ми бачимо задіяння дронів. Президент неодноразово заявляв, що є можливість накласти додаткові санкції на РФ, якщо буде необхідно", — сказав Рубіо.

Він також додав, що ця війна має закінчитися якнайшвидше.

"Якщо цього не станеться, президент Дональд Трамп вживатиме заходів, щоб надалі ця агресія дорого коштувала", — сказав держсекретар США.

