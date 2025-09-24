Як має закінчитися війна в Україні: заява Рубіо

Повномасштабна війна Росії проти України не може закінчитись шляхом бойових дій. Єдиний можливий фінал – це шлях дипломатії. Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо.

Держсекретар зазначив, що чим більше триває ця війна, тим більше губиться життя.

"Ми бачимо навіть ймовірність ескалації. За останні кілька днів ми бачили рекордну кількість ударів і також ми бачимо задіяння дронів. Президент неодноразово заявляв, що є можливість накласти додаткові санкції на РФ, якщо буде необхідно", — сказав Рубіо.

Він також додав, що ця війна має закінчитися якнайшвидше.

"Якщо цього не станеться, президент Дональд Трамп вживатиме заходів, щоб надалі ця агресія дорого коштувала", — сказав держсекретар США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський публічно дорікнув Сі за допомогу Путіну у війні: що заявив в ООН.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський заявив, що оскільки Будапештський меморандум "провалився" і перетворився на "порожні слова", Україна будує нову архітектуру безпеки. Свою заяву Зеленський зробив під час виступу на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН щодо України.

"Будапештський меморандум, покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився. Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова", – зазначив український лідер.

Раніше "Коментарі" писали – Володимир Зеленський розкрив деталі щодо переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним щодо можливого місця зустрічі на рівні лідерів. Як повідомляє портал "Коментарі", в інтерв'ю Fox News президент зазначив, що Путіну пропонувалися різні країни на вибір, не тільки нейтральні, а навіть такі дружні до Росії, як Казахстан. І Україна готова зустрітися де завгодно.



