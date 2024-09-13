Как Гаррис хочет поднять свой рейтинг за счет Украины: что появится в ключевых штатах

Команда кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Гаррис решила расклеить в ключевых штатах рекламу с поддержкой Украины. Она направлена на тех граждан США, которые сами являются выходцами из Восточной Европы или которые имеют родственников этой части Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Politico".

Камала Гаррис. Фото из открытых источников

Кампания, руководимая Демократическим отделом американского комитета super PAC (America's Future Majority Fund super PAC), будет включать рекламу в трех "сомневающихся" штатах. Это Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, где проживает значительное количество населения, у которого есть корни из Польши, Украины, Литвы и других стран Восточной Европы.

Не зря во время дебатов Гаррис обратилась к 800 тысячам американцев из Пенсильвании, имеющим польское происхождение, заявив, что, если Украина не выстоит и проиграет в войне против РФ, то следующей от российской агрессии может пострадать уже Польша.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве", — сказала вице-президент США.

Как отмечает издание, команда Гаррис хочет привязать свою кампанию к общинам, для которых трагически события в Украине имеют больше личного значения, чтобы убедить, что Трамп оставит Украину и союзников на восточном фланге НАТО.

По информации "Politico", в Пенсильвании проживает более 700 тысяч американцев польского происхождения и около 122 тысяч — украинского происхождения. В Мичигане проживает около 900 тысяч польских американцев и 40 тысяч американцев украинского происхождения, а в Висконсине — около 480 тысяч польских американцев.

В 2020 году Байден победил Трампа в Пенсильвании на 80 тысяч голосов, Мичигане — на 154 тысячи голосов и Висконсине — на 20 тысяч.

Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше разрыв между кандидатами в президенты США Камалой Гаррис и Дональдом Трампом был 1-2%, то после дебатов представительница Демократической партии Камала Гаррис опережает своего конкурента республиканца Дональда Трампа на целых 5%. Об этом сообщает "Reuters".



