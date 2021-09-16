Как гинеколог в США тайно оплодотворял пациенток: пострадали десятки женщин

Жуткий инцидент всколыхнул целый Нью-Йорк. В США, женщина подала в суд на гинеколога, который тайно оплодотворил десятки пациенток, оказался ее отцом и стал ее лечащим врачом. Об этом сообщает сайт телеканала Fox News.

Кабинет гинеколог, фото с открытых источников

Женщина подает в суд на нью-йоркского врача по лечению бесплодия, утверждая, что он использовал свою собственную сперму для тайного оплодотворения нескольких пациентов — что, по ее словам, она обнаружила, когда тесты ДНК-генеалогии показали, что у нее было как минимум девять сводных братьев и сестер.

Иск был подан в субботу 35-летней дочерью женщины, которая лечилась от бесплодия у доктора Морриса Вортмана в Рочестере в 1980-х годах. В нем говорилось, что он ложно сообщил семье, что донор спермы был местным студентом-медиком. В иске говорилось, что он держал правду в секрете даже после того, как женщина, его биологическая дочь, стала его пациенткой-гинекологом.



Вортман был с пациентами и недоступен для комментариев во вторник, сообщил его офис в Рочестере. Офис не сразу ответил на вопрос, как зовут поверенного, который мог бы выступить от его имени.

Женщина, подавшая в суд на Вортмана, через своего адвоката попросила не разглашать ее имя из-за личного характера обвинений и из-за того, что они касались ее истории болезни. Она отказалась от интервью.

Судебный процесс отличается от некоторых других, в которых участвуют врачи-репродуктологи, тем, что гинеколог Вортман также лечил женщину как пациентку в течение почти 10 лет, проводя многочисленные обследования груди и таза и обсуждая ее половое влечение и другие личные проблемы. В юридической документации говорится, что поведение врача "шокирует совесть".

Ранее портал "Комментарии" информировал, что гинеколог из Нидерландов тайно оплодотворил собственной спермой 17 своих пациенток.

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