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Как купленный по ошибке лотерейный билет принес богатство

Американец случайно приобрел два лотерейных билета, вместо одного и стал состоятельным

3 июня 2023, 23:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на UPI.

Как купленный по ошибке лотерейный билет принес богатство

Лотерейные билеты в США. Иллюстративное фото

40-летний мужчина из США, проживающий в Мэриленде, выиграл приз в 50 тысяч долларов, купив "счастливый" лотерейный билет. Хотя предварительно он не планировал этого делать.


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По информации ресурса, американец покупал билеты в магазине 7-Eleven. Он намеревался приобрести один билет за 20 долларов и в последний момент передумал и взял два.

Такая ошибка осчастливила мужчину на кругленькую сумму. Купленный билет оказался выигрышным – он принес американцу 50 тысяч долларов. Как рассказал счастливчик, денежный приз он планирует потратить на покрытие долгов.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Ретрит: дорога к счастью. Слово "ретрит" в последнее время звучит все чаще и часто ассоциируется с отдыхом на экзотических курортах, обязательной программой которого является медитация и йога. На самом же деле с отдыхом ретрит не имеет абсолютно ничего общего.

Напомним, "Комментарии" писали, — Несмотря на войну украинцы говорят о счастье . Несмотря на войну, почти две трети жителей Украины считают себя счастливыми. А в светлое будущее в составе Евросоюза верят 88% граждан. Чувствуют ли украинцы себя счастливыми, удалось ли стране-террористу – России, сломать дух людей ракетными обстрелами, видящими победу и завершение войны. Об этом в интервью рассказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, пишут "Комментарии".

Читайте на сайте "Комментарии", — Война в Украине повысила показатель преждевременных родов, — NYT. В результате, беременные украинки вынуждены переживать стрессы в самые прекрасные моменты своей жизни. Что приводит к отрицательным последствиям.



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