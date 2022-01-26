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Как отреагировали в США на включение Навального в список экстремистов

В США заявили, что Россия криминализировала независимые политические движения

сегодня, 09:52
Автор:

Козлова Альбіна
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Соединенные штаты негативно отреагировали на включение главного оппозиционера России Алексея Навального в "список террористов и экстремистов" и призвали освободить его. Об этом сообщает Forbes.

Как отреагировали в США на включение Навального в список экстремистов

Оппозиционеров в России включили в список экстремистов, фото из открытых источников

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал такие действия российских чиновников "подавлением независимого гражданского общества". Официальная позиция Штатов – независимых политиков в РФ "криминализируют", поэтому политзаключенный Навальный должен выйти на свободу.

В 2021 году иноагентами и связанными с экстремизмом были признаны средства массовой информации и правозащитные организации, которые выступали за идеи Навального и освещали связанные с ним события.

"Российские власти уже фактически криминализировали одно из оставшихся в стране независимых политических движений, ранее назвав связанные с Навальным организации "экстремистскими", — подчеркнул Нед Прайс.

Поэтому в Госдепартаменте уточнили, что Россия не может признавать "экстремистскими" организации, не имеющие отношения к совершению насилия. Российская Федерация обязана обеспечивать соблюдение прав человека и главных свобод в государстве. Потому что россияне имеют право на свободу слова, создание мирных объединений и организаций, справедливые политические выборы.

В список организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму включили всех соратников Навального: Любовь Соболь, Георгия Албурова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского, Руслана Шаведдинова, Леонида Волкова, Ивана Жданова. В связи с таким решением банковские счета этих лиц заморозят.

Как мы сообщали, что 25 января Навальный и его соратники были включены в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.


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Источник: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tkmP0ZAViS8J:https://www.forbes.ru/society/453661-ssa-vystupili-protiv-kriminalizacii-naval-nogo-i-ego-soratnikov+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d
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