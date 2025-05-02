Как Трамп будет исправлять переговорный провал Виткоффа: какие адские решения готовятся

Недавно объявленное соглашение между США и Украиной о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых вряд ли изменит негативное отношение российского диктатора Владимира Путина к мирному плану Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Дональд Трамп

Несмотря на то, что администрация Трампа представила договоренность как важное стратегическое событие, в Белом доме пока нет единства по поводу дальнейших шагов. По словам двух осведомленных собеседников издания, говоривших на условиях анонимности, в Вашингтоне все еще не пришли к согласию, как именно стоит реагировать на дальнейшие действия Москвы. В частности, рассматривается вариант с усилением давления на Кремль — хотя сам Трамп по-прежнему не проявляет готовности идти по этому пути.

"Дополнительные санкции могут стать следующим шагом в усилении давления — если президент примет такое решение", — отметил источник.

Кроме того, Politico также напоминает предложение сенатора Линдси Грэма — ввести новые санкции против РФ, а также 500-процентные пошлины на товары из стран, покупающих российские нефть, газ и алюминий. Эта инициатива уже получила широкую поддержку обеих партий в Сенате.

В то же время, подчеркивают журналисты, возникает вопрос, будет ли этого достаточно, чтобы заставить Путина к уступкам. По данным издания, в последние месяцы российский лидер уже четыре раза встречался со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом, однако каждый раз отвергал предложенное США перемирие, которое предполагало бы заморозку конфликта вдоль текущих линий фронта, что фактически закрепило бы за Россией захваченные территории.

Кроме того, как пишет Politico, Трамп после недавних ракетных атак РФ на Украину размышлял в соцсетях, стоит ли ему усилить риторику по отношению к Путину. Однако, как подчеркивают журналисты, за последние четыре месяца он так и не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении. Более того, до сих пор не высказался по поводу предложений однопартийцев об усилении санкций против Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что теперь Рубио может принуждать Путина к миру.



